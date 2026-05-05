Пріоритет на повернення: понад 1000 українців перебувають у полоні РФ ще з 2022 року

Станом на травень 2026 року понад тисяча українських військовослужбовців та цивільних осіб продовжують перебувати у російському полоні ще з перших місяців повномасштабного вторгнення.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко. За його словами, ця категорія бранців є заручниками ситуації, адже вони опинилися на шляху просування ворожих військ у той час, коли Росія планувала захопити Київ за три дні.

Попри те, що Сили оборони відбили наступ, значна кількість людей потрапила до рук окупантів і залишається там уже понад чотири роки.

Ситуація з цією групою полонених є критичною через виснаження їхнього фізичного та психологічного ресурсу. Охріменко наголосив на системному садизмі, жахливому харчуванні та повній відсутності належного медичного забезпечення в російських тюрмах.

Саме тому Координаційний штаб визначив повернення бранців 2022 року своїм першочерговим завданням. У квітні 2026 року, під час великоднього обміну, вдалося визволити частину людей, які утримувалися з початку великої війни, проте робота над поверненням решти триває у безперервному режимі.

Динаміка обмінів свідчить про інтенсифікацію процесів визволення українських громадян у поточному році:

832 особи — повернуто з російського полону протягом 2026 року (військові та цивільні).

9048 осіб — загальна кількість українців, яких вдалося визволити з початку повномасштабного вторгнення.

Координаційний штаб продовжує перемовини з країною-агресором, акцентуючи увагу на тих, хто перебуває в неволі найдовше.

Виснаження людського ресурсу через тривале перебування у нелюдських умовах робить кожен день очікування вирішальним для життя та здоров’я українських захисників і цивільних заручників.

