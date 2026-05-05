На Франківщині врятували сарну, яка застрягла в огорожі заводу: деталі

На території івано-франківського заводу “Електролюкс Україна” , що на вулиці Юності, ранок видався неспокійним. Охорона та працівники помітили незвичного гостя — молодого самця європейської сарни. Тварина, намагаючись подолати металеву огорожу, міцно заплуталася в конструкціях і не могла самостійно вибратися.

Як рятували лісового гостя

Першим на сполох забив інженер з охорони праці та довкілля Ігор Місюрак. Чоловік не пройшов повз і одразу викликав профільні служби. Рятувальна операція об’єднала поліцію, фахівців ДСНС та екологів. Спільними зусиллями лісового гостя вдалося обережно звільнити з пастки.

Зараз косуля (якій, за оцінками фахівців, приблизно 2-3 роки) вже перебуває під наглядом ветеринарів у Центрі реабілітації диких тварин Галицького НПП.

Як повідомили у нацпарку, сарна відбулася легким переляком та незначними травмами.

Ми провели первинний огляд. Є невеликі садна та потертості шкіри, але нічого критичного. Кістки цілі, внутрішніх ушкоджень не виявлено, — зазначають у секторі реабілітації.

Стан тварини та реабілітація в Галицькому НПП

Після обробки ран пацієнта відправили на перетримку. Оскільки сарна — тварина соціальна, її поселили у великий, щойно облаштований вольєр, де вже мешкають благородні олені. Таке сусідство допоможе дикій тварині швидше адаптуватися до умов, наближених до природних, та уникнути зайвого стресу від самотності.

Наразі за сарною спостерігають фахівці. Якщо реабілітація пройде за планом і стан тварини буде стабільним, невдовзі її випустять на волю, подалі від залізних парканів та промислових зон.

Головне фото: Галицький національний природний парк.

