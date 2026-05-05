На Франковщине спасли серну, застрявшую в ограждении завода: детали

На территории ивано-франковского завода Электролюкс Украина, что на улице Юности, утро выдалось неспокойным. Охрана и работники заметили необычного гостя — молодого самца европейской косули. Животное, пытаясь преодолеть металлическое ограждение, крепко запуталось в конструкциях и не могло самостоятельно выбраться.

Как спасали лесного гостя

Первым тревогу забил инженер по охране труда и окружающей среды Игорь Мисюрак. Мужчина не прошел мимо и сразу вызвал профильные службы. Спасательная операция объединила полицию, специалистов ГСЧС и экологов. Совместными усилиями лесного гостя удалось осторожно освободить из ловушки.

Сейчас косуля (которой, по оценкам специалистов, примерно 2-3 года) уже находится под наблюдением ветеринаров в Центре реабилитации диких животных Галицкого НПП.

Как сообщили в нацпарке, косуля отделалась легким испугом и незначительными травмами.

Мы провели первичный осмотр. Есть небольшие ссадины и потертости кожи, но ничего критического. Кости целы, внутренних повреждений не зафиксировано, — отмечают в секторе реабилитации.

Читать по теме Беременная двойней: во Львове спасли косулю после тяжелого ДТП Из Тернополя во Львов: история успешной реабилитации сбитой машиной дикой косули.

Состояние животного и реабилитация в Галицком НПП

После обработки ран пациента отправили на передержку. Поскольку косуля — животное социальное, её поселили в большой, недавно обустроенный вольер, где уже живут благородные олени. Такое соседство поможет дикому животному быстрее адаптироваться к условиям, максимально приближенным к природным, и избежать излишнего стресса от одиночества.

На данный момент за косулей наблюдают специалисты. Если реабилитация пройдет по плану и состояние животного будет стабильным, вскоре его выпустят на волю, подальше от железных заборов и промышленных зон.

Главное фото: Галицький національний природний парк.

Ранее мы писали, как оказать первую помощь животному — читай в материале пошаговую инструкцию.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!