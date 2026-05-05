Кипр на Евровидении-2026: Antigoni — JALLA, песня о безразличии к мнению незнакомых людей

Кипр возвращается на Евровидение с песней, заставляющей танцевать на столах и, похоже, вся Европа готова составить ей компанию.

Antigoni с треком JALLA – это заряженный up-tempo поп с кипрским диалектом, средиземноморскими ритмами и одной большой идеей: больше, еще больше и снова больше. Самое интересное о кипрской представительнице и ее песне — в материале.

Кто представляет Кипр на Евровидении 2026

Кипр на Евровидении-2026 в Вене представляет Antigoni с песней JALLA. Артистка была объявлена ​​еще в ноябре 2025 года — она стала первым подтвержденным участником всего конкурса этого сезона.

CyBC выбрал ее из-за двухэтапного внутреннего отбора: сначала пять членов жюри оценили девять кандидатур, а затем общественность высказала свое мнение через онлайн-опрос на сайте вещателя.

Сама песня JALLA вышла уже 8 февраля 2026 и была представлена ​​во время вечернего выпуска новостей CyBC. В продвижение трека перед конкурсом вошли выступление в качестве приглашенного артиста на греческом отборе Sing for Greece 2026 и участие в Nordic Eurovision Party 2026 в Осло 21 марта.

Кто такая Antigoni

Antigoni Buxton — 29-летняя британско-кипрская певица и автор песен из Северного Лондона. Она выросла в Англии, но ее греческо-кипрские корни всегда ярко ощущались в музыке: она регулярно включает в свои треки традиционные кипрские инструментальные мотивы и нередко сочетает в текстах два языка.

Среди ее самых известных синглов You Can Have Him, Never Gonna Love, Sleeping Alone и Habibi. Широкой аудитории она стала известна в 2022 году, когда приняла участие в восьмом сезоне британского реалити-шоу Love Island – правда, стала одной из первых участниц, покинувших программу.

Несмотря на это, телевизионный опыт существенно расширил ее аудиторию одновременно в Великобритании и на Кипре. Antigoni стала первой представительницей Кипра с британскими корнями – к ней остров представляли артисты с австралийскими корнями: Andrew Lambrou в 2023 году и Silia Kapsis в 2024-м.

О чем песня JALLA

JALLA – это слово из кипрского диалекта греческого языка, переводимое как “еще” или “больше”. Именно этот призыв становится лейтмотивом всего трека: героиня танцует чифтели — традиционный средиземноморский танец — и не собирается останавливаться.

Вокруг нее смотрят и говорят, но ей безразлично: “let them stare, let them talk” — пусть смотрят, пусть говорят.

Песня написана семью авторами: самой Antigoni Buxton, Charalambous Kallona, ​​Connor Mullally-Knight, Demetris Nikolaou, Klejdi Lupa, Paris Kalpos и Trey Qua. Именно Nikolaou предложил использовать слово “J’alla” из кипрского диалекта, когда Antigoni искала способ органически вплести родной язык в текст.

Музыкально это насыщенный up-tempo поп с большими битами, традиционными средиземноморскими звуками и непрерывным движением — песня без паузы, сплошной танцевальный поток.

Пройдет ли Кипр в финал Евровидения 2026

Кипр выступит во втором полуфинале 14 мая — восьмым по порядку. Букмекеры отводят стране от 75% до 80% шансов на выход в гранд-финал, ставящий ее в одну группу с Румынией, Болгарией и Чехией.

В общем рейтинге победитель JALLA со временем заметно просела: если в начале сезона трек входил в первую десятку общих ставок, то накануне репетиций Кипр опустился на 12-е место.

Шансы на победу в финале оцениваются в пределах 1,4%. Впрочем, Кипр не квалифицировался в финал в 2022 и 2025 годах — и у JALLA с ее непосредственной энергетикой есть все шансы вернуть остров туда, где ему и место.

