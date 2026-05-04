Румыния на Евровидении-2026: Alexandra Căpitănescu — Choke Me, песня о любви, которая душит

Румыния возвращается на Евровидение-2026 после двухлетней паузы и делает это громко, провокационно и с полным набором жанров в одной песне.

Alexandra Căpitănescu с треком Choke Me – это ну-метал, оперные трели, рок-гроул и громкая дискуссия о том, что на самом деле означают эти слова. Самое интересное о румынской представительнице и ее песне – в материале.

Кто представляет Румынию на Евровидении-2026

Румынию на Евровидении-2026 в Вене представляет Alexandra Căpitănescu с песней Choke Me. Свое место на большой сцене она завоевала в национальном отборе Selecția Națională 2026, где победила с абсолютным результатом: пять из семи членов жюри отдали ей максимальные 12 баллов, два других — по 11.

Песня Choke Me была написана еще до отбора и подана среди других заявок, однако сразу выделилась среди конкурентов как музыкально, так и по уровню дискуссии вокруг нее.

На сцене в Вене Alexandra выступит не сама, а вместе с полноценным бэндом: Bogdan Stoican (гитара), Matei Mihail Cohal (бас), Thomas Circota (фортепиано) и Luca Alexandru Sofron (ударные). Румыния выступит во втором полуфинале 14 мая 2026 года.

Кто такая Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu родилась 31 июля 2003 года в Галаке – городе на востоке Румынии. С детства она увлекалась одновременно двумя совершенно разными вещами: музыкой и точными науками.

Вокалом она занималась с 10 лет и параллельно брала уроки фортепиано, однако в конце концов получила университетскую степень по медицинской физике в Бухаресте и по состоянию на 2026 продолжает обучение в магистратуре по тому же направлению.

В целом впервые Александру заметили в 2019 году, когда в 15 лет она приняла участие в шоу Românii au talent (Румыния имеет талант) и поразила жюри исполнением песни Janis Joplin.

Настоящий прорыв произошел в 2023 году на шоу Vocea României (Голос Румынии): на слепых прослушиваниях она вынудила развернуться всех четырех тренеров и избрала наставником рок-музыканта Tudor Chirilă. Ее исполнение “Like a Prayer” Мадонны в полуфинале стало одним из самых обсуждаемых выступлений сезона, а в декабре 2023 года она выиграла конкурс.

После победы в “Голосе” она подписала контракт с Universal Music Romania, выпустила сингл и в 2024 году дебютный EP под названием Căpitanu’. Кроме сольной карьеры, с января 2026 года она временно является участницей румынской фолк-метал группы E-an-na.

Ее музыкальный стиль сочетает рок, поп, металл и оперные влияния — и именно это сочетание нашло выражение в песне Евровидения-2026.

О чем песня Choke Me

Choke Me — это песня о том, как сильные эмоции буквально перекрывают дыхание: любовь, тревога, внутреннее давление и душащие изнутри самокритика. Фраза “choke me” употреблена как метафора — ощущение, когда захлебываешься собственными ожиданиями от себя и страхом не оправдать их.

Сама Alexandra объяснила, что песня – об уязвимости и трансформации:

Когда я перестаю давить на себя, достигаю максимального потенциала.

Авторами песни стали сама Alexandra Căpitănescu, продюсер Călin-Alexandru Grăjdan, автор-исполнитель Elvis-Claudiu Silitră и Ștefan Condrea – трек родился из бита, лежавшего на ноутбуке Грёжана.

Песня вызвала громкую общественную дискуссию: кампании против сексуального насилия подвергли критике ее название и строки “I want you to choke me” и “make my lungs explode”, назвав их “безответственными”.

Румынский вещатель TVR выпустил заявление, в котором объяснил, что сценическая концепция призвана подчеркнуть “метафорический характер” текста и исключить любую буквальную трактовку. Сама исполнительница также отреагировала:

Я против насилия. Такого намерения никогда не было.

Пройдет ли Румыния в финал Евровидения-2026

Румыния будет стартовать во втором полуфинале 14 мая — третьей по порядку. Несмотря на противоречивость песни или именно благодаря ей, букмекеры отводят стране достаточно прочные позиции: в общем рейтинге Румыния держится в первой десятке на восьмом месте.

Это заметное возвращение для страны, которая в 2023 году получила ноль баллов в полуфинале и последующие два года не участвовала в конкурсе из-за финансовых трудностей.

