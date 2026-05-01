Израиль на Евровидении-2026: Noam Bettan — Michelle, песня о токсичной любви, которая разрушает

Израиль возвращается на Евровидение-2026 с одинаково затрагиваемой и сердцею песней и тела — Michelle звучит на трех языках и несет в себе что-то особенное: и клубный ритм, и исповедальную искренность.

Noam Bettan едет в Вену со своей музыкой и с целой нацией за спиной. Самое интересное об израильском представителе и его песне – в материале.

Кто представляет Израиль на Евровидении-2026

Израиль на Евровидении-2026 в Вене представляет Noam Bettan с песней Michelle. Свое место на большой сцене он завоевал в национальном отборе HaKokhav HaBa (Rising Star), где одолел 20 соперников и убедил как жюри, так и зрителей в студии.

Песня Michelle была избрана отдельно – через внутренний отбор, в котором участвовало около 200 заявок от авторов, членов Общества авторов и композиторов Израиля. Все выступления оценивались анонимно, чтобы обеспечить максимально объективный результат. Израиль выступит в первом полуфинале 12 мая 2026 года — во второй части шоу.

Кто такой Noam Bettan

Noam Bettan родился 5 марта 1998 года в Рааннане – городе рядом с Тель-Авивом. Его родители — французские евреи, переехавшие в Израиль из Гренобля вместе с двумя старшими сыновьями.

Сам Noam вырос уже в Израиле, но французский язык навсегда остался частью его идентичности — и органично вошел в его евровиденный трек.

Музыкальную карьеру он приступил сразу после армейской службы в ЦАХАЛ. В 2018 году принимал участие в музыкальном шоу Aviv or Eyal, где занял третье место. В 2021 году выпустил первый сингл, затем еще серию треков — и в 2023 году дебютный альбом Me’al HaMayim, из которого сингл Buba попал на третье место в чартах радиостанции Galgalatz.

Участие в Евровидении Noam описал как “вход в логово льва” — имея в виду сложную геополитическую ситуацию вокруг участия Израиля.

Перевод и смысл песни Michelle

Michelle — это песня о исчерпавшей себя любви и о решении наконец-то отпустить. Лирический герой обращается к женщине по имени Michelle, которую он называет “королевой проблем”: он любит ее, но понимает — эти отношения токсичны и не имеют будущего.

Песня написана на трех языках: иврите, французском и английском — и каждый из них передает отдельный эмоциональный слой. Французская – нежность и прощание: “Je te laisse partir, adieu ma belle” (“Я отпускаю тебя, прощай, моя красавица”).

Иврит – молитва и надежда: “Молюсь о тебе, чтобы ты нашла любовь”. Английский — ясность и усталость: “It’s a toxic love / I’m in the darkness.”

Авторами песни стали сам Noam Bettan, а также Nadav Aharoni, Tzlil Klifi и Yuval Raphael – представитель Израиля на Евровидении-2025, которому удалось занять второе место в этом конкурсе.

Пройдет ли Израиль в финал Евровидения 2026

Израиль попадет в первый полуфинал 12 мая и, по оценкам аналитиков, имеет хорошие шансы на квалификацию в гранд-финал: страна квалифицировалась в 14 из 21 возможного раза от введения системы полуфиналов в 2004 году.

В общем рейтинге букмекеров Израиль пока не входит в число главных фаворитов – лидируют Финляндия, Греция и Дания. Однако Michelle отличается среди конкурентов своим эмоциональным охватом, что дает ей все шансы найти отклик в сердцах и зрителей и жюри.

Фото: Еurovision.com.

