От хоррора до трагикомедии о космосе: ICTV2 покажет самые громкие украинские кинохиты

Телеканал ICTV2 объявил о большом марафоне украинского кино. Каждую пятницу в течение мая зрители смогут бесплатно посмотреть ленты, которые ранее собирали аншлаги в кинотеатрах или были доступны только по платным подпискам.

Это истории, о которых спорили критики, которыми восхищались зрители и которые стали символами современного национального кинематографа. Читай далее детальное расписание и описание главных кинособытий месяца.

Зомби-экшен и тайны СССР в фильме Каховский объект

Марафон открывает антисоветский хоррор с элементами боевика. Сюжет разворачивается после подрыва Каховской дамбы: когда вода отступила, на дне водохранилища нашли заброшенный советский бункер. Отряд украинских военных под командованием бойца Мары отправляется туда на поиски пропавших побратимов.

Однако в темных коридорах объекта их ждут не оккупанты, а ужасные последствия советских экспериментов — зомби-суперсолдаты. У наших воинов есть секретное оружие против существ, но цена победы может быть слишком высокой.

В главных ролях сыграют: Марина Кошкина, Владимир Ращук, Александр Яцентюк. В эфир лента выйдет 8 мая в 22:45.

Читать по теме Украинские фильмы о любви: чувственные, приключенческие, комедийные — для романтиков Рассказываем о лучших современных украинских фильмах о любви.

Реальная история спасения в драме Буча

Эта лента основана на невероятном подвиге волонтера Константина Гудаускаса. Гражданин Казахстана в первые месяцы полномасштабного вторжения не остался в стороне и смог вывезти из оккупированных городов Киевщины более 200 гражданских.

Фильм стал площадкой для мощного актерского противостояния: роль волонтера исполнил поляк Цезарий Лукашевич, а образ полковника ФСБ воплотил Вячеслав Довженко. Это откровенная и болезненная история о том, как человечность побеждает смерть в самые черные времена.

В главных ролях сыграют: Цезарий Лукашевич, Вячеслав Довженко, Сергей Стрельников. Фильм выйдет в эфир 15 мая в 22:00.

Психологический вызов в военном триллере Мышеловка

Лента, погружающая зрителя в состояние предельного напряжения. Главный герой — украинский боец Антон, который после взрыва оказывается заживо погребенным в разрушенном блиндаже. Раненый, контуженный и лишенный связи, он вынужден бороться за каждый глоток воздуха.

Это камерная, но чрезвычайно эмоциональная история о силе духа. Фильм показывает, как любовь к родным и яростное стремление жить помогают человеку найти выход даже из абсолютно безнадежной «мышеловки».

В главных ролях: Юрий Кулинич, Андрей Исаенко, Назар Грабар. Ленту покажут 22 мая в 22:00.

Мировой хит и космическое одиночество в комедии Ты — Космос

Финальным аккордом марафону станет научно-фантастическая трагикомедия, ставшая настоящим международным феноменом. Космический дальнобойщик Андрей после взрыва Земли считает себя последним человеком во Вселенной. До тех пор, пока на связь не выходит француженка Катрин.

Фильм поражает не только визуальными эффектами, но и глубоким философским подтекстом о поиске близости. Лента собрала более 30 наград на мировых фестивалях и более 60 миллионов гривен в прокате, став одним из самых успешных украинских фильмов последних лет.

Главные роли сыграли: Владимир Кравчук, Дарья Плахтий. Фильм выйдет 29 мая в 20:00.

Каждая из этих лент — это отдельный мир и важное свидетельство нашего времени. Включай ICTV2 каждую пятницу, чтобы увидеть лучшее свое кино для своих.

Главное фото: кадры предоставлены кинодистрибьютором и FILM.UA.

А еще ранее мы давали список мощных украинских фильмов. Подборка создана по личным рекомендациям актеров.

