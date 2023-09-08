Запоминай список мощных украинских фильмов! Актеры поделились своими рекомендациями

Каждый год 9 сентября отмечают День украинского кино. Украинское кино развивается невиданными темпами в своей глубине, качестве и количестве зрителей.

Если ты ищешь, какие украинские фильмы посмотреть, актеры сериалов Связь, Глава и Домик на счастье на Новом канале поделились собственными рекомендациями.

Что посмотреть: подборка топовых украинских фильмов

Актер сериала Связь Тарас Цымбалюк рассказал, что любит фильм Плохие дороги.

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Мой любимый украинский фильм за последнее время — Плохие дороги. Лента состоит из новелл о войне. Но в ней почти не показывают боевые действия.

Рассказ о людях, которых задело горе, они проживают тяжелое для Украины время. Режиссеру Наталье Ворожбит удалось показать очень глубокие истории.

Плохие дороги можно отнести к категории лучших украинских фильмов за всю историю! — говорит Тарас Цымбалюк.

Актриса сериалов Глава и Домик на счастье Мария Стопник порекомендовала фильм Братья. Последняя исповедь. Ее знакомство с украинским кино началось именно с него.

Возникла какая-то мгновенная любовь к продукту. Также посоветую фильм Мать апостолов. По-моему, это тоже необыкновенно прекрасная картина.

Кроме этого актриса посоветовала посмотреть фильм Когда падают деревья Марыси Никитюк. Во всех трех фильмах Мария Стопник отметила гениальную актерскую работу.

Актер Дмитрий Вивчарюк советует посмотреть фильм Довбуш. Читай на него рецензию.

Я советую каждому фильм Довбуш! Это действительно качественное, крутое украинское кино, которое очень долго готовили, чтобы показать украинскому зрителю. Лента сделана на голливудском уровне.

Александр Рудинский порекомендовал целую подборку: Памфир, Земля голубая, будто апельсин, Племя.

А Виталина Библив, актриса сериала Домик на счастье, рекомендует к просмотру Люксембург, Люксембург. Смотри трейлер ниже.

Актер сериала Связь Александр Сугак говорит:

Люблю фильмы, в которых рассказывается о страницах истории, которые у нас украли. Поэтому выделил бы такие ленты, как Поводырь, Запрещенный и Червоный. А вообще советую смотреть все украинские киноработы!

Дмитрий Гирявец советует смотреть всё украинское кино. Обсуждать, критиковать, хвалить, соглашаться или не соглашаться.

Потому что любая интегрированность в украинское кино порождает спрос на создание еще большего и лучшего продукта.

Актер советует фильм Запрещенный, а также Снайпер. Белый ворон.

Актриса сериала Глава Полина Фролова советует любителям украинского кино фильм Памфир. Кинокритик делился рецензией, которую и ты можешь прочесть.

Меня приятно поразил нашумевший, невероятно красивый фильм Памфир.

— Но я очень хочу, чтобы в будущем, когда меня снова спросят, какой фильм я бы посоветовала, то украинских лент было настолько много, чтобы я не знала, что выбрать. И, конечно, чтобы в одном из этих фильмов была я.

Ранее мы рассказывали об интервью режиссера фильма Я.Нина.

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