Кольца власти 3 сезон: дата выхода и вернется ли Саурон на экраны

После грандиозного финала второго сезона Колец власти поклонники наконец-то дождались — официально подтвержден третий сезон, который продолжит эпическое путешествие в Средиземье Дж. Р. Р. Толкина. И хотя до релиза еще далеко, уже сейчас известно достаточно, чтобы разжечь интерес.

Кольца власти 3 сезон: дата выхода серий

Официальной даты релиза пока нет, но, как пишет Radio Times, Кольца власти 3 сезон выйдут не раньше лета 2026 года. Это связано с масштабами производства, высокими стандартами визуальных эффектов и длительной постпродакшн-обработкой.

После успеха второго сезона шоу быстро получило зеленый свет на продолжение — решение было принято уже через месяц после финала. В режиссерскую команду должны вернуться Шарлотта Брандстрём и Сана Хамри, а также присоединится Штефан Шварц.

Проект рассчитан на пять сезонов. И создатели уже знают, какой будет последняя сцена последнего эпизода. Однако держат в тайне.

Кольца власти 3 сезон: неожиданный сюжет

В 3 сезоне зрителей ждет скачок во времени. Действие разворачивается через несколько лет после событий второй части, когда война между эльфами и Сауроном уже в разгаре. Темный Властелин стремится создать Единое Кольцо, которое даст ему окончательное преимущество над всем Средиземьем.

Среди главных событий:

осада Имладриса (Ривенделла) — Саурон пытается разрушить крепость Элронда;

битва за Гватло — эпическое противостояние, где Гиль-галад ведет эльфов в отчаянном сопротивлении против наступления зла;

сюжетная линия Фаразона — конфликт с Сауроном, что впоследствии изменит судьбу Нуменора и его народа.

Интересно, что шоу меняет хронологию оригинала: война с Сауроном в Кольцах власти начинается на фоне уже существующей гражданской войны в Нуменоре — и это влияет на динамику повествования.

Кто вернется и присоединится к сериалу

В третьем сезоне ожидается восемь эпизодов, как и в предыдущих частях. Зрители смогут увидеть Чарли Уикерса — Саурон, Морфидда Кларка — Галадриэль, Маркеллу Кавену — Нори Брендифут.

Среди новичков сезона Эндрю Ричардсон — в постоянной роли (детали пока держат в секрете), Зубин Варла и Адам Янг — новые лица в эпизодических ролях, Джейми Кэмпбелл Бауэр и Эдди Марсан — также присоединились к касту, возможно, в ролях магов или ключевых антагонистов.

Создатели обещают, что каждый сезон будет выстроен вокруг нескольких ключевых моментов. Зрителей ждут большие войны, моральные дилеммы, новые перстни и еще больше тьмы!

Перстни власти 3 сезон: трейлер

