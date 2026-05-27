Восхождение Воут: что известно о дате выхода сериала и первых подробностях съемок

Вселенная Пацанов продолжает расширяться, несмотря на завершение основной истории. Стриминговый гигант Prime Video официально представил первый тизер будущего сериала под названием Восхождение Воут. Это будет не просто очередной спин-офф, а мрачное путешествие в прошлое, где зрители увидят зарождение коррумпированной империи супергероев.

Восхождение Воут: дата выхода и первые подробности сюжета

События развернутся в Америке 1950-х годов. В центре сюжета окажутся уже знакомые нам персонажи, но в своих ранних ипостасях — молодой Солдатик (Дженсен Эклс) и коварная Штормфронт (Ая Кэш). Авторы обещают, что сериал станет настоящим супергеройским триллером с элементами нуарного детектива.

Нас ждет история о первых экспериментах с Препаратом V и грязных политических играх, которые привели к появлению корпоративного правосудия.

Когда выйдет Восхождение Воут на экраны

Хотя первый взгляд на проект уже взбудоражил сеть, фанатам придется набраться терпения. На данный момент официально подтверждено, что премьера запланирована на 2027 год.

Такая большая пауза объясняется масштабностью съемок и желанием Эрика Крипке (продюсера шоу) довести визуальную стилистику 50-х годов до совершенства.

Новый сериал обещает расставить все точки над i в вопросе происхождения системы супергероев. Зрители увидят, как корпорация манипулировала общественным мнением еще полвека назад и какие жертвы понадобились для того, чтобы Vought стал мировым монополистом.

Это будет мрачный рассказ об амбициях, предательстве и первых героях, чьи руки уже тогда были по локоть в крови.

Восхождение Воут сериал: дата выхода и возвращение легендарных актеров

Главным украшением приквела станет возвращение Дженсена Эклса и Аи Кэш. Их химия на экране была одной из сильнейших сторон основных сезонов Пацанов, поэтому решение вернуть этих персонажей для предыстории вызвало настоящий восторг у фанатов.

Крипке обещает, что мы увидим совсем других Солдатика и Штормфронт в мире, где правила игры только начинали писаться.

Интересно, что финал четвертого сезона Пацанов стал лишь началом конца, а Восхождение Воут должно стать важным фрагментом этого огромного и жестокого пазла.

