Дом Дракона 3 сезон: сюжет и официальная дата выхода

5 августа 2024 года подошел к концу второй сезон Дома Дракона — одного из самых популярных проектов, созданных американской кампанией HBO (Home Box Office). Как и в первом сезоне — в Игре престолов — сериал снова останавливается на самом интересном месте, и зрителям уже не терпится узнать, что будет дальше. Когда выйдет Дом Дракона 3 сезон, и о чем новая история — читай в материале.

Дом дракона 3 сезон: официальная дата выхода

3 сезона сериала Дом Дракона стартует в июне 2026 года. Об этом стало известно из нового трейлера, презентованного HBO Max.

Авторы приступили к работе над сценарием третьей части истории весной 2024 года. Съемки начались в конце 2024 и продолжались до середины 2025 года.

Первый сезон Игры престолов был прологом к гражданской войне Таргариенов за престолонаследие. Эту войну, в которой семьи и их союзники готовы уничтожить друг друга из-за жадности и недопонимания, назвали Танцом Драконов.

Вторая часть является приквелом к ​​Игре Престолов и возвращает зрителей на 200 лет назад от времени событий оригинального сериала. Дом Дракона рассказывает предысторию династии, когда Дом Таргариенов приобретал силу и расцвет. Сценарий сериала был написан Райаном Конделом на основе книги Джорджа Мартина Огонь и кровь.

Уже на следующий день после премьеры сериала HBO заявила, что его просмотрели около 10 миллионов зрителей в США.

Это сделало Дом Дракона самой популярной премьерой за всю историю HBO. Зрители уже в нетерпении новых сезонов, ведь Черные и Зеленые продолжат сражаться.

О чем будет 3 сезон Дома дракона

Третий сезон продолжит историю противостояния Черных и Зеленых за Железный Трон. Ожидается, что одним из самых зрелищных и значимых событий продолжения станет морская битва при Глотке — в книге описывается, что в ней было привлечено около 90 кораблей и сразу пять драконов.

Как стало ясно из завершения второго сезона, бой может состояться уже в первой серии продолжения. В третьей части авторы усилят конфликт между двумя противоборствующими сторонами. Но противостояние будет продолжаться, по меньшей мере, еще один сезон.

Сколько сезонов будет в сериале Дом дракона

Как намекнул писатель Джордж Мартин, HBO планирует завершить историю Дома Дракона после выхода четырех сезонов. Это значит, что третий сезон должен стать кульминацией шоу.

