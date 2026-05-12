Зеленая карта для выезда за границу 2026: что это и обязательно ли ее иметь

Планирование поездки за границу на собственном автомобиле в 2026 году требует не только проверки технического состояния машины, но и тщательной подготовки документов, среди которых ключевое место занимает международный страховой полис Green Card.

Зеленая карта для выезда за границу 2026: что это и зачем нужно

Зеленая карта — это зарубежный аналог украинской автогражданки (ОСГПО), без которого пересечение границы может оказаться невозможным уже на пункте пропуска, ведь пограничные службы имеют полное право не пропустить транспортное средство без действующего страхования.

Этот документ обязателен для въезда в большинство стран Европы и других государств — участников международной системы.

Как отмечает Минфин, важно понимать, что Green Card страхует не сам автомобиль путешественника, а гражданскую ответственность как водителя. Если за границей случится ДТП по вине владельца полиса, страховая компания возьмет на себя компенсацию ущерба потерпевшей стороне.

Это включает возмещение за повреждение имущества (чужих авто, фасадов зданий, заборов), расходы на лечение и восстановление здоровья потерпевших, а также выплаты в случае гибели или компенсации морального вреда.

Урегулирование таких случаев происходит по правилам той страны, где произошла авария, что избавляет водителя от необходимости самостоятельно решать сложные финансовые и юридические вопросы в иностранной юрисдикции.

Однако водителям стоит помнить о границах покрытия: Зеленая карта никогда не компенсирует ущерб, причиненный собственному автомобилю виновника.

Если ты стремишься защитить свою машину от угона, стихийных бедствий или повреждений в ДТП, где ты являешься виновной стороной, для этого необходимо дополнительно оформлять полис КАСКО с соответствующим территориальным покрытием.

Только 12 страховых компаний имеют статус полных членов Бюро и право выдавать такие полисы.

Зеленая карта на автомобиль для выезда за границу 2026: как получить документ

Процесс получения полиса в 2026 году максимально упрощен благодаря электронным сервисам. Для оформления физическим лицам достаточно иметь загранпаспорт, ИНН и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Юридическим лицам понадобится выписка из ЕГР и техпаспорт. Большинство водителей сегодня выбирают онлайн путь: внесение данных авто, расчет стоимости и мгновенная синхронизация через приложение Действие позволяют получить международный страховой сертификат IMIC в электронном формате за считанные минуты.

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