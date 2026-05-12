Стиль жизни Авто

Зеленая карта для выезда за границу 2026: что это и обязательно ли ее иметь

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 12 мая 2026, 17:00 3 мин.
зеленая карта для выезда за границу
Фото Pexels

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