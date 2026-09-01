Состояние шин и дисков при покупке авто с пробегом: на что обратить внимание

Когда вы выбираете авто на авторынке, внимание обычно приковано к двигателю, кузову и пробегу. Неравномерно изношенные шины и поврежденные диски могут свидетельствовать о проблемах с ходовой, а их устранение потребует дополнительных расходов сразу после покупки. Подобрать новый комплект шин или дисков для конкретной модели можно на shiny-diski.com.ua, поэтому расходы на замену стоит заложить в бюджет еще до заключения сделки.

На что смотреть во время осмотра

Перед покупкой потратьте несколько минут, чтобы внимательно осмотреть колеса. Обратите внимание на такие признаки:

глубина протектора — для легкового авто она не должна быть меньше 1,6 мм, а для зимних шин желателен запас около 4 мм;

равномерный износ каждой шины без локальных и односторонних участков;

отсутствие вздутий, расслоений, порезов и трещин;

отсутствие трещин, значительной деформации и дефектов сварочного ремонта дисков;

одинаковые по модели, размеру, конструкции и сезонному типу шины на каждой оси.

Если состояние колес хотя бы по одному пункту вызывает сомнения, закажите профессиональную диагностику и учтите возможные расходы при обсуждении цены. В магазине Шины-Диски можно сразу подобрать замену, поэтому состояние изношенного комплекта может быть аргументом для снижения стоимости авто.

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