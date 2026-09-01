Стиль жизни Авто
Реклама

Состояние шин и дисков при покупке авто с пробегом: на что обратить внимание

Юлия Хоменко, редактор сайта 01 сентября 2026, 11:30 1 мин.
Как проверить шины и диски перед покупкой авто
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь