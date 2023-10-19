Перец на зиму, фаршированный капустой: рецепты приготовления с вином, медом и чесноком

Сладкий перец обладает приятным вкусом. Именно поэтому его часто используют при изготовлении многих блюд, придавая им аппетитный вид.

Известно множество полезных свойств перца, благодаря чему он стоит в одном ряду с наиболее ценными для здоровья садовыми овощами. Как приготовить перец фаршированный капустой на зиму — читай в материале.

Перец на зиму, фаршированный капустой: пошаговый рецепт

Если ты думаешь, что болгарский перец на зиму, фаршированный капустой, приготовить сложно, то это не так. Главное в этом деле — пользоваться пошаговой инструкцией.

Сейчас также смотрят

Ингредиенты:

1 кг болгарского перца;

1 капуста;

1-2 моркови;

чеснок, мед;

1 л воды;

150 мл уксуса;

200 г сахара;

100 мл масла;

2 ст.л соли.

Приготовление перца на зиму, фаршированного капустой:

Перец почисть, вырежи плодоножки с семенами, тщательно промой водой. Залей перец кипятком (чтобы стал мягким) и накрой крышкой, оставь на 20 мин. Морковь почисть и промой водой, потри на терке. Капусту помой, выдали плохие листья, мелко нашинкуй, добавь морковь, посоли. Перец начиняй следующим образом: на дно перца клади 2 зубчика чеснока и мед на кончике ножа, начиняй капустой очень туго. Для маринада в воду добавь соль, сахар, столовый уксус и растительное масло. Доведи маринад до кипения. Фаршированный перец выложи в горячие стерилизованные баночки, залей горячим маринадом и стерилизуй в течение 10-15 мин. Закатывай крышками.

Капуста в перце на зиму: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

20 перцев;

100 г стручков сладкого перца;

20 листиков базилика;

20 г тмина;

200 г белого вина;

0,5 кг капусты;

перец чили;

2 пучка зеленого лука;

5 зубчиков чеснока;

1 стакан винного уксуса;

1 стакан сахара;

20 г карри;

60 г соли.

Читать по теме Классика со сладкой ноткой — фаршированный перец с мясом и вишней от Евгения Клопотенко Рассказываем пошаговый рецепт приготовления фаршированного перца.

Способ приготовления:

Зеленый лук, капусту и сладкий перчик промой, почисть чеснок и помой. У сладкого перца выдали сердцевину. Капусту мелко нашинкуй, а лук вместе с базиликом измельчи. В кастрюлю налей вино, уксус, добавь нарезанный чеснок, сахар, тмин, перец чили, соль, карри и тщательно перемешай. Смесь поставь на плиту и подожди, когда она закипит. В рассол, который начал кипеть, положи перец (целый, резать его не нужно), он должен провариться примерно 4 минуты. Подготовленные стручки перца выложи на тарелку. Приблизительно 60 секунд вари в кипятке капустные листья. Когда капуста остынет, мелко ее нашинкуй и соедини с луком, базиликом и полей маслом (оливковым). Сладкие готовые перцы нафаршируй капустной смесью. Приготовь стеклянные банки, стерилизуй их. В тару выложи фаршированные перцы и залей маринадом, банки закатай, чтобы хранить их в темном, холодном месте на зиму.

Перец на зиму, фаршированный капустой: рецепт пошагово

Ингредиенты:

30-40 штук болгарского перца;

3,5 кг капусты;

горький перец;

2 моркови;

13 зубчиков чеснока;

укроп и петрушка по вкусу;

1 л воды;

1 ст. л сахара;

2 ст. л соли;

0,5 стакана масла;

0,5 стакана уксуса.

Способ приготовления:

Вымытый и очищенный от семян перец бланшируй в течение 5-8 минут в кипящей воде. Для того чтобы он равномерно стал мягким, перец лучше готовить порциями. Дальше нужно его охладить. Для маринада налей воду в кастрюлю и добавь сахар, соль поваренное, рафинированное масло, уксус и дай закипеть. Нашинкуй капусту, натри морковь на большой терке, измельчи зелень, чеснок и горький перец. Все перемешай, посоли и дай настояться, чтобы капуста стала более мягкой. Нафаршируй перцы смесью капусты и выложи в банки. Все это нужно залить маринадом, закрыть крышкой и простерилизовать (если литровые банки — 20 минут, если 2-х литровые — 30 минут). После этого закатай банки, переверни их вниз крышками и дай остыть.

А если тебе больше нравится капуста, тогда держи рецепт голубцов от Лизы Глинской.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.