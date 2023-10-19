Перец на зиму, фаршированный капустой: рецепты приготовления с вином, медом и чесноком

Сладкий перец обладает приятным вкусом. Именно поэтому его часто используют при изготовлении многих блюд, придавая им аппетитный вид.
Известно множество полезных свойств перца, благодаря чему он стоит в одном ряду с наиболее ценными для здоровья садовыми овощами. Как приготовить перец фаршированный капустой на зиму — читай в материале.
Если ты думаешь, что болгарский перец на зиму, фаршированный капустой, приготовить сложно, то это не так. Главное в этом деле — пользоваться пошаговой инструкцией.
Ингредиенты:
Приготовление перца на зиму, фаршированного капустой:
Способ приготовления:
А если тебе больше нравится капуста, тогда держи рецепт голубцов от Лизы Глинской.
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