Как засолить грузди: быстрые и традиционные рецепты хрустящих грибочков

Ни на что не похожий неповторимый вкус и запах — соленые грузди станут фаворитом любого застолья. Как же приготовить эти грибы, чтобы они получились ароматными, хрустящими, без горчинки? Читай рецепты, как засолить грузди холодным и горячим способом — в материале.

Прежде чем готовить грузди, обязательно замочи их в холодной воде на 1-3 дня. Сверху прижми, например, тарелкой, чтобы они были полностью погружены в жидкость. Не поленись, несколько раз смени воду. Так они потеряют свою естественную горчинку.

Белые грузди можно держать в воде сутки, а вот черные вымачивай не менее двух-трех дней.

Промой грибы под проточной водой и губкой или зубной щеткой удали все загрязнения. Большие экземпляры нарежь половинками или четвертинками, мелкие оставь целыми. По желанию удали ножки.

Для засолки используй эмалированную или стеклянную посуду.

Засолить грузди можно двумя основными способами: горячим и холодным. При этом вкус готовых грибов будет отличным, соление получится хрустящим и душистым.

Как вкусно засолить грузди горячим способом

Ингредиенты:

груздей —1 кг;

воды — 2 л;

соли — 6 столовых ложек (без горки);

черного перца — 3-5 горошин;

чеснока — 2 зубчика;

зонтик укропа — 1 шт.

Способ приготовления:

Положи грибы в кастрюлю. Половину соли раствори в 1 л воды и залей грузди этим рассолом. Доведи до кипения и вари на среднем огне 5 минут. Откинь грузди на дуршлаг и остуди. В другой кастрюле вскипяти воду (1 л) и оставшуюся соль (3 столовых ложки). Охлади до комнатной температуры. На дно банки положи перец и чеснок, сверху — грибы (лучше шляпками вниз) и укроп. Залей рассолом и оставь на ночь. В случае необходимости утром добавь воды, чтобы она доходила до верха. Закрой крышкой и поставь в холодильник или в другое холодное место. Через 2 месяца соление готово.

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Как засолить на зиму грузди холодным способом

Ингредиенты:

груздей — 1 кг;

соли — 40 г (2 столовые ложки без горки);

черного перца — 10-12 горошин;

душистого перца — 7-10 горошин;

чеснока — 5 зубчиков;

зонтик укропа — 1 шт.

Способ приготовления

На дно кастрюли положи по паре горошин обоих видов перца, немного чеснока и слегка присоли. Выложи слой грибов шляпками вниз. Снова присыпь солью, добавь чеснок и перец. Продолжай так поступать, пока слои грибов не заполнят емкость практически до самого верха. Придави тарелкой и помести на нее груз, например, банку с водой. Накрой салфеткой или марлей, чтобы внутрь не попадала пыль. Храни в прохладном месте при температуре около 5-6 °С. Через 35-40 дней грибы готовы. Их можно есть сразу или переложить в банки вместе с рассолом и хранить в холодильнике.

Как быстро засолить грузди за 5 дней

Ингредиенты:

груздей — 1 кг;

соли — 40-50 г (чуть больше, чем 2 столовые ложки без горки);

черного перца — 10-12 горошин;

чеснока — 5 зубчиков (или больше, если любишь).

Способ приготовления

Замочи грибы на один-два дня, промой и отбракуй все поломанные, переросшие, подгнившие. Отваривай 30 минут, немного подсолив воду. Слей воду, положи грузди в кастрюлю в один слой вниз шляпками, посоли, добавь лавровый лист, пару горошин душистого перца, порезанный пластинками чеснок. Продолжай укладывать грибы слоями, добавляя каждый раз соль, специи и чеснок. Когда кастрюля наполнится, накрой содержимое тарелкой, установи груз (например, трехлитровую банку с водой) и убери в холодильное место. Через 5 дней можно есть.

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