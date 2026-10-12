Як засолити грузді: швидкі та традиційні рецепти хрустких грибочків

Ні на що не схожий неповторний смак та запах — солоні грузді стануть фаворитом будь-якого застілля. Як же приготувати ці гриби, щоб вони вийшли ароматними, хрусткими, без гіркуватості? Читай рецепти, як засолити грузді швидким, холодним і гарячим способом — у матеріалі.

Перш ніж готувати грузді, неодмінно замочи їх у холодній воді на 1-3 дні. Зверху притисни, приміром, тарілкою, щоб вони були повністю занурені в рідину. Не полінуйся, кілька разів зміни воду. Так вони втратять свою природну гіркуватість.

Білі грузді можна тримати у воді добу, а от чорні вимочуй не менше двох-трьох днів.

Промий гриби під проточною водою та губкою або зубною щіткою видали усі забруднення. Великі екземпляри наріж половинками або четвертинками, дрібні лишай цілими. За бажанням видали ніжки.

Для засолювання використовуй емальований або скляний посуд.

Засолити грузді можна двома основними способами: гарячим і холодним. При цьому смак готових грибів буде чудовим, соління вийде хрустким та запашним.

Як смачно засолити грузді гарячим способом

Інгредієнти:

груздів — 1 кг;

води — 2 л;

солі — 6 столових ложок (без гірки);

чорного перцю — 3-5 горошин;

часнику — 2 зубчики;

парасолька кропу — 1 шт.

Спосіб приготування:

Поклади гриби у каструлю. Половину солі розчини в 1 л води й залий грузді цим розсолом. Доведи до кипіння, та вари на середньому вогні 5 хвилин. Відкинь грузді на друшляк і остуди. В іншій каструлі закип’яти воду (1 л) і сіль, що залишилася (3 столові ложки). Остуди до кімнатної температури. На дно банки поклади перець та часник, зверху — гриби (краще капелюшками вниз) та кріп. Залий розсолом і залиш на ніч. У разі потреби вранці додай води, щоб вона доходила до верху. Закрий кришкою та постав в холодильник чи інше холодне місце. Через 2 місяці соління готове.

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Як засолити на зиму грузді холодним способом

Інгредієнти:

груздів — 1 кг;

солі — 40 г (2 столові ложки без гірки);

чорного перцю — 10-12 горошин;

духмяного перцю — 7-10 горошин;

часнику — 5 зубчиків;

парасолька кропу — 1 шт.

Спосіб приготування

На дно каструлі поклади по парі горошин обох видів перцю, трохи часнику та злегка посоли. Виклади шар грибів капелюшками донизу. Знову присип сіллю, додай часник та перець. Продовжуй так робити, доки шари грибів не заповнять місткість практично до самого верху. Придави тарілкою і помісти на неї гніт, наприклад, банку з водою. Накрий серветкою або марлею, щоб усередину не потрапляв пил. Зберігай у прохолодному місці при температурі приблизно 5-6 °C. Через 35-40 днів гриби готові. Їх можна їсти одразу або перекласти в банки разом із розсолом та зберігати в холодильнику.

Як швидко засолити грузді за 5 днів

Інгредієнти:

груздів — 1 кг;

солі — 40-50 г (трохи більше, ніж 2 столові ложки без гірки);

чорного перцю — 10-12 горошин;

часнику — 5 зубчиків (або більше, якщо любиш).

Спосіб приготування

Замочи гриби на один-два дні, промий та відбракуй всі поламані, перерослі, підгнили. Відварюй 30 хвилин, трохи підсоливши воду. Злий воду, поклади грузді в каструлю в один шар вниз капелюшками, посоли, додай лавровий лист, пару горошин запашного перцю, порізаний пластинками часник. Продовжуй укладати гриби шарами, додаючи щоразу сіль, спеції та часник. Коли каструля наповниться, накрити вміст тарілкою, встановити вантаж (приміром, трилітрову банку з водою) і прибери в холодне місце. Через 5 днів можна їсти.

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