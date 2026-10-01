Як швидко ростуть гриби після дощу — коли треба йти до лісу на “полювання”

Збирання грибів є хорошим видом відпочинку на природі. Декого це розслабляє та допомагає зібрати думки до купи. Тому люди після дощу поспішають на полювання по гриби. Та чи знаєш ти, як швидко ростуть гриби після дощу?

Напевно, усім відомо, що гриби ростуть досить швидко. Навіть існує відомий фразеологізм: “Ростуть, як гриби після дощу”. Але наскільки це швидко: година, день, два дні?

Дізнайся, як швидко ростуть білі гриби маслюки, опеньки та інші після дощу, у матеріалі.

Як швидко ростуть гриби після дощу

Гриби дійсно ростуть дуже швидко, якщо порівнювати їх з іншими видами рослин. Деякі гриби можна збирати вже за кілька годин після дощу.

Але варто зауважити, що на ріст грибів впливає не лише дощ, треба враховувати й інші фактори. Грибам для швидкого росту потрібна ще висока температура повітря та нормальна вологість.

У середньому процес дозрівання грибів становить від 3 до 7 діб. За цей час вони збільшуються в розмірах та набирають вагу.

Коли найкраще збирати гриби після дощу

Якщо ти замислюєшся, на який день після дощу збирати гриби, то цей матеріал для тебе. Після дощу в ліс по гриби буквально за день можна бігти навесні та на початку літа. А восени гриби ростуть повільніше через зміну температури.

Ось маленька шпаргалка щодо того, скільки часу ростуть гриби після дощу:

білий гриб після дощу повністю дозріває за 3 дні;

маслюки з’являються за 6 годин після дощу, а повністю дозрівають за 3 доби;

підосичники дозрівають всього за один день;

зморшки виростають на висоту до 30 см лише за 1 годину;

опеньки можна знайти за 24 годин після дощу, але дозрівають для споживання вони аж за 7 днів;

підберезник треба збирати за 5 днів після дощу;

найповільніше ростуть лисички, їм треба близько 3 тижнів;

польський гриб варто збирати через тиждень після дощу.

Де шукати гриби

У різну погоду гриби можна знайти у різних місцях. Якщо погода волога, то гриби з’являються там, де середовище менш вологе, наприклад, сухі височини, які добре прогріваються сонцем. Більше їх можна знайти там, де дерева ростуть рідше. А якщо погода суха, то гриби ростимуть у тіні дерев та у густій траві, де збирається волога.

Якщо ти збираєш гриби після дощу у сосновому лісі, то там можна знайти білі гриби, підберезники та сироїжки, у ялиновому лісу ростуть рижики та лисички. У заплавних лісах більше зморшок та опеньок. А на луках та пасовищах росте багато печериць.

Якщо ти не хочеш ходити до лісу по гриби, то читай, як виростити гриби в домашніх умовах.

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