Як виростити гриби в домашніх умовах: найпопулярніший спосіб

Зараз у будь-якому садовому магазині можна побачити цілі вітрини пачок грибів із міцелієм. При цьому потрібно просто купити пачку, і на звороті буде покрокова інструкція.

У ній є все про те, як правильно розвести та доглядати саме за цим видом грибів. Як виростити гриби в домашніх умовах: основний спосіб — читай у матеріалі.

Як виростити гриби в домашніх умовах: визначся з вибором грибів

Найлегше вирощувати вдома такі види:

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гливи;

печериці;

шиїтаке.

Способи вирощування таких грибів схожі. Гливи, наприклад, краще вирощувати в соломі. Шиїтаке садять на листяній тирсі, а печериці — у гною. Їх легко вирощувати в тирсі або соломі. Важливо вирощувати ті гриби, які тобі подобаються.

Вирощування грибів у домашніх умовах: обери грибницю

Грибниця — це тирса, яка пронизана грибним міцелієм. По суті, це коренева структура гриба. Її використовують як саджанці рослин для сприяння зростанню.

Грибниці замовляють в інтернеті чи садівницьких магазинах.

Найкраще купувати грибниці, а не спори. Вирощування грибів зі спор потребує більше знань та практики, і найкраще підходить тим, хто на цьому розуміється.

Як виростити гриби в домашніх умовах: покрокова інструкція

Стерилізуй живильне середовище. Якщо ти вирощуєш гриби в соломі або тирсі, стерилізуй цей субстрат перед посівом грибниці. Для цього помісти його в термостійку миску та додай води, щоб солома або тирса стали сирими. Постав миску в мікрохвильову піч і прогрій її на високій потужності протягом декількох хвилин. Нагрій субстрат і ретельно порозкладай у ньому міцелій. Поклади трохи його жменею на деко. Встав грибницю в субстрат і постав лист на електроподушку, встановлену на 21°C. Це — ідеальна температура для стимулювання зростання. Все це потрібно залишити у темряві (наприклад, у шафі на місяць). Після цього необхідно перенести субстрат у комору (або будь-яке інше темне та прохолодне місце). Насип на субстрат жменю ґрунту та обприскай усе достатньою кількістю води, щоб ретельно змочити. Періодично перевіряй суміш і за необхідності обприскуй водою. Пам’ятай, що гриби люблять прохолоду. Тому добре стеж за температурою повітря.

Як вирощувати гриби в домашніх умовах: про збирання врожаю

Збери врожай тоді, коли гриби повністю зростуть. Приблизно через місяць з’являться маленькі грибочки. Для цього потрібно підтримувати вологість, прохолоду та затемнення, щоб сприяти їх росту. Коли грибні капелюшки повністю відокремляться від своїх ніжок, можеш їх збирати. Найкраще робити це за допомогою гострого ножа. Перед приготуванням гриби промивають. Зібраний урожай можна зберігати у паперовому пакеті у холодильнику до тижня.

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