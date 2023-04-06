Як виростити гриби в домашніх умовах: найпопулярніший спосіб

Зараз у будь-якому садовому магазині можна побачити цілі вітрини пачок грибів із міцелієм. При цьому потрібно просто купити пачку, і на звороті буде покрокова інструкція.
У ній є все про те, як правильно розвести та доглядати саме за цим видом грибів. Як виростити гриби в домашніх умовах: основний спосіб — читай у матеріалі.
Найлегше вирощувати вдома такі види:
Способи вирощування таких грибів схожі. Гливи, наприклад, краще вирощувати в соломі. Шиїтаке садять на листяній тирсі, а печериці — у гною. Їх легко вирощувати в тирсі або соломі. Важливо вирощувати ті гриби, які тобі подобаються.
Грибниця — це тирса, яка пронизана грибним міцелієм. По суті, це коренева структура гриба. Її використовують як саджанці рослин для сприяння зростанню.
Грибниці замовляють в інтернеті чи садівницьких магазинах.
Грибниці замовляють в інтернеті чи садівницьких магазинах.
Найкраще купувати грибниці, а не спори. Вирощування грибів зі спор потребує більше знань та практики, і найкраще підходить тим, хто на цьому розуміється.
Читай наш рецепт маринованих грибочків.
Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми подіями в Україні та світі!