Як зберігати сушені гриби: перевірені методи

Взимку ціни на гриби дуже зростають. Якщо ти не хочеш витрачати гроші ще й на цей продукт, можна зібрати та засушити гриби самостійно.

Це чудова ідея для тих, хто любить ласувати гарячим грибним супом і зігрітися в холод.

Читай поради про те, як зберігати сушені гриби — у матеріалі.

Як зберігати сушені гриби: підготовка

Сушіння грибів на зиму тільки здається важким. Але якщо ти хочеш зберегти лісовий смак та аромат, то треба навчитися правильного зберігання.

Перед цим їх потрібно засушити. Для початку має вийти волога з грибів, але вони не повинні бути надто сухими.

Неправильне сушіння може викликати плісняву та гниль на грибах. Якщо вони погано просушилися, нічого страшного в цьому немає.

Подрібни гриби, які розсипаються, додай до них сіль і трави, і використовуй як грибну приправу до м’яса або риби.

Для сушки бери багато красивих, м’ясистих та трубчастих грибів (білі, маслюки, підберезники). Крім них можна назбирати печериць, лисичок та опеньків.

Якщо ти не хочеш, щоб смак грибів був гірким, не бери для сушіння пластинчасті види.

Якщо все ж таки ти їх назбирав (-ла), і не знаєш, що з ними робити, то перед сушінням ретельно вимочи в холодній воді.

Зберігання сушених грибів: основні правила

Гриби повинні зберігатися у відповідних умовах. Місце має бути сухим (але провітрюваним). Найчастіше їх зберігають на горищі, в кухонній шафі та холодильнику.

Щоб з грибами нічого не трапилося, запам’ятай наступні правила:

На гриби зверху поклади дихаючу тканину. Вона допоможе їх убезпечити від мошок;

Якщо немає непотрібної тканини, заміни її на паперовий пакет;

Велику кількість сушених грибів зберігають у дерев’яному ящику. На його дно треба постелити папір;

Якщо хочеш зберігати продукт у банках, їх потрібно ретельно закривати;

Один із найкращих способів зберігання грибів — у вакуумному контейнері.

Завжди слідкуй за тим, щоб вони були сухими;

Якщо ти хочеш зберігати гриби у сушеному вигляді кілька років, помісти їх у банки.

Як зберігати гриби у банках

Після сушіння розклади гриби по банках;

Кришку залий спиртом;

Підпали кришку і переверни її.

Як зберігати сушені гриби в холодильнику

Візьми контейнер (герметичний). Якщо такого немає вдома, то підійде скляна банка з кришкою;

Розмісти наклейку, в якій вкажи сьогоднішній рік, місяць та число;

Поклади гриби в контейнер і відправ у холодильник чи морозилку.

А ще поцікався, які гриби можна сушити на зиму — види, які збережуть свій смак та аромат.

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