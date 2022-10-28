Як зберігати сушені гриби: перевірені методи

Взимку ціни на гриби дуже зростають. Якщо ти не хочеш витрачати гроші ще й на цей продукт, можна зібрати та засушити гриби самостійно.
Це чудова ідея для тих, хто любить ласувати гарячим грибним супом і зігрітися в холод.
Читай поради про те, як зберігати сушені гриби — у матеріалі.
Сушіння грибів на зиму тільки здається важким. Але якщо ти хочеш зберегти лісовий смак та аромат, то треба навчитися правильного зберігання.
Перед цим їх потрібно засушити. Для початку має вийти волога з грибів, але вони не повинні бути надто сухими.
Неправильне сушіння може викликати плісняву та гниль на грибах. Якщо вони погано просушилися, нічого страшного в цьому немає.
Подрібни гриби, які розсипаються, додай до них сіль і трави, і використовуй як грибну приправу до м’яса або риби.
Подрібни гриби, які розсипаються, додай до них сіль і трави, і використовуй як грибну приправу до м’яса або риби.
Для сушки бери багато красивих, м’ясистих та трубчастих грибів (білі, маслюки, підберезники). Крім них можна назбирати печериць, лисичок та опеньків.
Якщо ти не хочеш, щоб смак грибів був гірким, не бери для сушіння пластинчасті види.
Якщо ти не хочеш, щоб смак грибів був гірким, не бери для сушіння пластинчасті види.
Якщо все ж таки ти їх назбирав (-ла), і не знаєш, що з ними робити, то перед сушінням ретельно вимочи в холодній воді.
Гриби повинні зберігатися у відповідних умовах. Місце має бути сухим (але провітрюваним). Найчастіше їх зберігають на горищі, в кухонній шафі та холодильнику.
Щоб з грибами нічого не трапилося, запам’ятай наступні правила:
Якщо хочеш зберегти осінню свіжість грибів і на зиму, то читай наш рецепт маринованих грибочків.
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