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Октоберфест 2026 у Мюнхені: коли їхати та скільки грошей знадобиться на пиво й розваги

Ольга Петухова, редакторка сайту 01 Вересня 2026, 15:00 3 хв.
октоберфест 2026

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