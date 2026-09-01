Октоберфест 2026 у Мюнхені: коли їхати та скільки грошей знадобиться на пиво й розваги

Німеччина, а саме — Мюнхен, уже готується до головної пивної події року — Октоберфесту-2026.

Фестиваль пройде з 19 вересня до 4 жовтня 2026, й цього року це буде 191-й сезон.

Що відомо про цьогорічне святкування і чи потрібно купуати квитки на Октоберфест — ми зібрали для тебе повну інформацію.

Коли Октоберфест 2026: дата, програма і чи потрібен квиток

Октоберфест — це не лише фестиваль пива, це народне свято гостинності, який дає його учасникам дивовижне відчуття дому. Тут пропонують традиційні розваги, в яких тісно пов’язані давнина і сучасність Баварії, а ще — смачно пригощають.

Вхід на територію Октоберфесту безкоштовний, як і вхід до великих та малих пивних наметів. Винятком можуть стати ситуації, коли намети переповнені, і їх закривають — таке можливо у вихідні.

Оплачується лише вхід на Oide Wiesn — історичну частину фестивалю: у 2026 році він коштує 4 євро, для дітей до 14 років вхід безкоштовний.

Основні події Oktoberfest 2026

19 вересня — урочисте відкриття: святково прикрашені вози та кінні екіпажі вирушать до Theresienwiese. Опівдні мер Мюнхена Домінік Крауз е відкриє першу бочку пива і Октоберфест-2026 офіційно стартує.

відкриє першу бочку пива і Октоберфест-2026 офіційно стартує. 20 вересня — парад традиційних костюмів і мисливців: близько тисячі учасників у традиційному баварському вбранні пройдуть центром Мюнхена.

24 вересня — екуменічна служба, традиційне богослужіння

27 вересня — великий концерт біля статуї Баварії, виступлять близько 300 музикантів, концерт розпочнеться об 11:00, а вхід на нього безкоштовний.

4 жовтня — завершення фестивалю: традиційний салют біля статуї Баварії.

Октоберфест 2026 в Мюнхені: скільки коштуватиме пиво у 2026 році

Офіційний сайт фестивалю вже оприлюднив ціни. За літрову кружку пива доведеться заплатити від 14,80 до 15,90 євро. У середньому ціни зросли на 2,38% порівняно з 2025 роком. Тоді ціни коливалися в межах 14,50–15,80 євро.

От нинішній прейскурант:

Augustiner — 14,90 євро

Armbrustschützen-Festzelt — 15,90

Bräurosl — 15,90

Hacker-Festzelt — 15,80

Hofbräuhaus-Festzelt — 15,80

Löwenbräu — 15,90

Paulaner — 15,80

Октоберфест 2026 у Німеччині: скільки коштує їжа

Ціна залежить від намету та страви. Наприклад, на офіційному сайті для дитячих меню 2026 стоять такі ціни: за чверть курки з булочкою потрібно віддати від 9 до 17 євро.

Три баварські ковбаски (або порція курки) з картопляним салатом коштують від 8,50 до 20,50 євро.

Для дорослих ціни на популярні страви можуть бути вищими, їх встановлюють власники наметів.

Столик на фестивалі не обов’язково бронювати, але увечері, або на вихідних вільних місць може не бути, тому великим компаніям радять все ж замовляти столики завчасно.

На офіційному сайті також пишуть, що зазвичай при бронюванні столика діє мінімальне замовлення — дві літрові кружки пива та половина смаженої курки на людину.

Хочеш взяти участь у фестивалі, тоді переглянь корисну інформацію в нашому іншому матеріалі: правила виїзду чоловіків за кордон 2026, що варто знати перед поїздкою.

Джерело фото та інформації: Оktoberfest.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!