Історії Розповіді

19-річна українка змінила по батькові на ім’я матері: як це оформили

Юлія Хоменко, редакторка сайту 01 Вересня 2026, 13:00 3 хв.
Хотіла відмовитися від по батькові: 19-річна українка отримала матронім
Фото Pexels

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