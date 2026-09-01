19-річна українка змінила по батькові на ім’я матері: як це оформили

19-річна українка Анна Ясько змінила ім’я, прізвище та по батькові. Дівчина хотіла повністю відмовитися від патроніма, однак під час оформлення документів їй запропонували замінити його на форму, утворену від імені матері. Тепер у документах вона записана як Анна-Александра Катеринівна Ясько.

Про історію доньки розповіла її мати Катерина Ясько у Facebook.

Чому Анна вирішила змінити ім’я

За словами Катерини, донька звернулася до державного реєстру, щоб відмовитися від по батькові та взяти прізвище матері.

Водночас Анна не планувала замінювати патронім на матронім. Її метою було саме прибрати цю частину імені.

Під час оформлення документів з’ясувалося, що для громадян України, чиї батьки є громадянами України, просто залишити графу по батькові порожньою неможливо.

Тоді дівчині запропонували інший варіант — утворити по батькові від імені матері. Так замість попереднього патроніма з’явилося “Катеринівна” — від імені Катерина.

— Не тому, що Аня спочатку хотіла матронім, а тому, що в тій ситуації це виявилося єдиним запропонованим державою способом вийти з небажаного для неї зв’язку, водночас залишитися в межах наявної державної форми й з запропонованим державою суфіксом -івна, — пояснила її мати.

Дівчина взяла прізвище матері

Анна також вирішила змінити прізвище на материнське. Як пояснила Катерина, донька від народження майже не мала зв’язку зі своїм біологічним батьком.

Крім того, дівчина додала до імені друге — Александра. Воно пов’язане з ім’ям прабабусі по материнській лінії.

За словами матері, написання Александра через “А” Анна обрала свідомо. Саме такий варіант, на її думку, відповідає жіночій формі грецького імені Ἀλέξανδρος.

Історія викликала суперечки

Після першої публікації про зміну імені Катерина Ясько отримала не лише привітання. У коментарях та приватних повідомленнях були також критика й насмішки.

Користувачі, зокрема, обговорювали ім’я дівчини, її одяг на фотографії та рішення використовувати матронім.

За словами матері, Анна рідко буває у соцмережах і дозволила розповісти свою історію публічно. Вона сприймає її як частину ширшої суспільної теми.

— Наше завдання не в тому, щоб змусити їх повернутися в стару форму, а зробити так, щоб українська ідентичність була достатньо сильною, живою і складною, аби вмістити їхнє майбутнє, — написала Катерина Ясько.

В Україні вже змінювали по батькові на по матері

Зміна по батькові на форму від імені матері не є першим подібним випадком в Україні. Упродовж перших восьми місяців 2025 року фахівці видали 838 свідоцтв про зміну імені. Зокрема, на Полтавщині чоловік офіційно змінив по батькові Фаритович на по матері Людмилович.

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