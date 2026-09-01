Стан шин і дисків під час купівлі авто з пробігом: на що звернути увагу

Коли ви вибираєте авто на авторинку, увага зазвичай прикута до двигуна, кузова та пробігу. Нерівномірно зношені шини й пошкоджені диски можуть свідчити про проблеми з ходовою, а їх усунення потребуватиме додаткових витрат одразу після купівлі. Підібрати новий комплект шин або дисків для конкретної моделі можна на shiny-diski.com.ua, тому витрати на заміну варто закласти в бюджет ще до укладення угоди.

На що дивитися під час огляду

Перед купівлею витратьте кілька хвилин, щоб уважно оглянути колеса. Зверніть увагу на такі ознаки:

глибина протектора — для легкового авто вона не має бути меншою за 1,6 мм, а для зимових шин бажаний запас близько 4 мм;

рівномірний знос кожної шини без локальних та однобічних ділянок;

відсутність здуттів, розшарувань, порізів і тріщин;

відсутність тріщин, значної деформації та дефектів зварного ремонту дисків;

однакові за моделлю, розміром, конструкцією та сезонним типом шини на кожній осі.

Якщо стан коліс хоча б за одним пунктом викликає сумнів, замовте професійну діагностику та врахуйте можливі витрати під час обговорення ціни. У магазині Шини-Диски можна одразу підібрати заміну, тому стан зношеного комплекту може бути аргументом для зниження вартості авто.

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