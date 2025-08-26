День далекобійника в Україні 2025: подяка тим, хто забезпечує нас необхідним

Чи замислювався (-лась) ти, як на полиці магазинів потрапляють усі потрібні нам товари? Звісно, їх туди привозять. Роблять це далекобійники. Вони можуть днями, а то й тижнями бут у рейсі, щоб ми могли отримати бажане. Тому, щоб віддячити їм, заснували День далекобійника.

Читай, коли День далекобійника 2025 в Україні, про історію свята та традиції, читай у матеріалі.

День далекобійника 2025

Традиційно, День далекобійника відзначають в останню суботу серпня, у 2025 році це 30 серпня. Це свято неофіційне, тому точної дати його заснування немає. Воно з’явилося, щоб люди могли віддячити представникам цієї професії.

Професія далекобійника спершу розвивалася у США, Канаді та Австралії, а потім поширилася на весь світ.

Далекобійники проводять у дорозі більшу частину свого життя, хтось навіть може романтизувати цю професію. Зазвичай вантажівка далекобійників оснащена невеликим спальним місцем, в деяких може бути навіть місце для мікрохвильовки та чайника.

На довгих рейсах водії вантажівок працюють по двоє, щоб можна було мінятися. У далекобійників є своя спільнота, на професійне свято вони можуть збиратися разом та святкувати. Деякі далекобійники можуть займатися волонтерством та створювати свої фонди.

У День далекобійника власники перевізних компаній можуть дарувати своїм працівникам подарунки та влаштовувати корпоративи.

Якщо ти хочеш привітати когось з цим святом, то найкращим подарунком буде те, що знадобиться в дорозі: термочашка або термос, GPS-навігатор, павербанк, портативний холодильник, якісний термоізоляційний килимок або спальник тощо.

День далекобійника у світі

У світі існує глобальний рух вдячності водіям: кампанії з хештегом #ThankATruckDriver, відеосюжети, історії за кермом на LinkedIn/Facebook, білборди, подарунки — так виражають вдячність професіоналам у різних країнах Європи та США.

США

Відзначається другий тиждень вересня, наприклад, у 2024 році — з 15 по 21 вересня. Започатковано в 1998 році Американською асоціацією автоперевізників (ATA).

Зазвичай влаштовують: безкоштовні обіди, подарунки, заходи з безпеки на трасі, BBQ, промоакції на АЗС та вантажних станціях.

Аргентина

Святкується 15 грудня, пов’язане з укладанням першої Колективної трудової угоди далекобійників у 1967 році.

Бразилія

25 липня — День водіїв (з включенням далекобійників), приурочений до дня святого Христофора — покровителя мандрівників. Відзначається процесіями, благословенням автомобілів.

16 вересня — Національний День далекобійника (від 2009 року) офіційно встановлено законом.

Велика Британія

Велика Британія проводить Truckfest — не офіційний професійний день, а транспортний фестиваль, що проходить кілька разів на рік у різних регіонах (Пітерборо, Північна Англія, Шотландія тощо).

Формат: виставки вантажівок, кастом-версії, музика, розважальні шоу.

Щоб водити вантажівку, треба мати права з відповідною категорією. Раніше ми розповідали, як отримати водійське посвідчення на категорію С1.

