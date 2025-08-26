День далекобійника в Україні 2025: подяка тим, хто забезпечує нас необхідним

Чи замислювався (-лась) ти, як на полиці магазинів потрапляють усі потрібні нам товари? Звісно, їх туди привозять. Роблять це далекобійники. Вони можуть днями, а то й тижнями бут у рейсі, щоб ми могли отримати бажане. Тому, щоб віддячити їм, заснували День далекобійника.
Читай, коли День далекобійника 2025 в Україні, про історію свята та традиції, читай у матеріалі.
День далекобійника 2025
Традиційно, День далекобійника відзначають в останню суботу серпня, у 2025 році це 30 серпня. Це свято неофіційне, тому точної дати його заснування немає. Воно з’явилося, щоб люди могли віддячити представникам цієї професії.
Професія далекобійника спершу розвивалася у США, Канаді та Австралії, а потім поширилася на весь світ.
Далекобійники проводять у дорозі більшу частину свого життя, хтось навіть може романтизувати цю професію. Зазвичай вантажівка далекобійників оснащена невеликим спальним місцем, в деяких може бути навіть місце для мікрохвильовки та чайника.
На довгих рейсах водії вантажівок працюють по двоє, щоб можна було мінятися. У далекобійників є своя спільнота, на професійне свято вони можуть збиратися разом та святкувати. Деякі далекобійники можуть займатися волонтерством та створювати свої фонди.
У День далекобійника власники перевізних компаній можуть дарувати своїм працівникам подарунки та влаштовувати корпоративи.
Якщо ти хочеш привітати когось з цим святом, то найкращим подарунком буде те, що знадобиться в дорозі: термочашка або термос, GPS-навігатор, павербанк, портативний холодильник, якісний термоізоляційний килимок або спальник тощо.
День далекобійника у світі
У світі існує глобальний рух вдячності водіям: кампанії з хештегом #ThankATruckDriver, відеосюжети, історії за кермом на LinkedIn/Facebook, білборди, подарунки — так виражають вдячність професіоналам у різних країнах Європи та США.
США
Відзначається другий тиждень вересня, наприклад, у 2024 році — з 15 по 21 вересня. Започатковано в 1998 році Американською асоціацією автоперевізників (ATA).
Зазвичай влаштовують: безкоштовні обіди, подарунки, заходи з безпеки на трасі, BBQ, промоакції на АЗС та вантажних станціях.
Аргентина
Святкується 15 грудня, пов’язане з укладанням першої Колективної трудової угоди далекобійників у 1967 році.
Бразилія
25 липня — День водіїв (з включенням далекобійників), приурочений до дня святого Христофора — покровителя мандрівників. Відзначається процесіями, благословенням автомобілів.
16 вересня — Національний День далекобійника (від 2009 року) офіційно встановлено законом.
Велика Британія
Велика Британія проводить Truckfest — не офіційний професійний день, а транспортний фестиваль, що проходить кілька разів на рік у різних регіонах (Пітерборо, Північна Англія, Шотландія тощо).
Формат: виставки вантажівок, кастом-версії, музика, розважальні шоу.
Щоб водити вантажівку, треба мати права з відповідною категорією. Раніше ми розповідали, як отримати водійське посвідчення на категорію С1.
