Стиль життя Свята

Свято Божого Тіла у 2026 році: дата та традиції святкування в Україні

Ольга Петухова, редакторка сайту 04 Червня 2026, 10:20 3 хв.
Фото Pexels

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