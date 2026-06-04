Свято Божого Тіла у 2026 році: дата та традиції святкування в Україні

Щороку віряни Української греко-католицької церкви відзначають Свято Божого Тіла, яке вважається одним із найважливіших у календарі католицької церкви. Рік від року воно змінює дату, адже прив’язане до Великодня. Коли у 2026 році святкують Свято Божого тіла та які його стародавні традиції — читай у матеріалі.

Свято Божого тіла: що це за свято

Святом Божого Тіла в народі називають день Урочистого поклоніння пречистим Тайнам Тіла і Крові Господа Ісуса Христа. Зазвичай його святкують у четвер після неділі Всіх Святих, але з огляду на будній день, урочисте відзначання переносять на неділю.

За церковним календарем Української греко-католицької церкви у 2026 році його відзначають 11 червня.

У свята є й іще одна назва: Пресвятої Євхаристії. В цей день вшановують обряд євхаристії, який символізує жертовну сутність християнства. Це таїнство, коли хліб та вино перетворюються на Тіло та Кров Христа.

Історія Свята Божого Тіла

Свято Божого Тіла почали відзначати у ХІІІ столітті у бельгійській провінції Льєж, згодом воно увійшло в число найбільш важливих свят Західної Церкви.

В Українській Греко-Католицькій Церкві його постановили відзначати у 1720 році, й відтоді святкують щорічно.

За християнською традицією, таїнство Євхаристії (святого причастя) встановив сам Ісус Христос під час Таємної Вечері з апостолами. Воно символізує Безкровну Жертву на згадку Його Кровної Жертви на хресті. Таїнство Пресвятої Євхаристії здійснюється на Святій Літургії.

Суттю Свята Божого Тіла є вшанування Тіла і Крові Ісуса Христа під видами хліба і вина.

Традиції Свята Божого Тіла: з чого плетуть і чому освячують віночки

У цей день заведено причаститися у церкві та освятити віночки, які потім служитимуть оберегом домівок. Зазвичай віночки виготовляють з духмяних трав, які цвітуть у червні і якраз до свята набирають своїх цілющих властивостей.

Для вінків беруть материнку, м’яту, барвінки, ромашку, чебрець та інші трави. Збирають їх зазвичай у четвер, а освячують у церкві у неділю.

Також у віночки вплітають колоски пшениці, які символізують хліб, що за християнською вірою на святій літургії перетворюється на Тіло Господнє.

Освячені віночки вішають коло дверей або біля ікон — вважається, що вони оберігатимуть родину та дім від усього лихого. Їх дбайливо зберігають протягом року і навіть використовують для лікування, бо існує повір’я, що після освячення сила трав потроюється.

У Польщі у цей день на вулицях міст та містечок проходять урочисті процесії, в яких беруть участь віряни. Ця хода є головною частиною святкування: люди несуть освячений хліб, прикрашеній золотом, а вся процесія супроводжується співом релігійних гімнів та молитов. Вулиці прикрашають квітами, зеленими гілками, а в деяких регіонах Польщі навіть створюють килими з пелюстків. Люди одягаються у білий одяг та розбирають пелюстки квітів під час урочистої ходи.

У новому церковному календарі на червень 2026 року — шукай релігійні свята, які відзначають віряни.

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