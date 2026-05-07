Церковний календар на червень 2026: головні православні свята, піст і пам’ятні дні

Червень у церковному календарі — це місяць духовних свят і посту. Він починається з Дня Святого Духа, який завершує цикл Трійці й переходить у Петрівський піст.
У червні також відзначають Різдво Івана Хрестителя, а наприкінці місяця святкують день апостолів Петра і Павла. Завершує місяць Собор 12 апостолів — пам’ять про засновників Церкви.
Головні церковні свята у червні 2026
1 червня — День Святого Духа
Продовження свята Трійці, коли в церквах говорять про присутність Бога в житті людини. У цей день у храмах особливо багато зелені: гілки берези чи липи символізують оновлення і життя. У народній традиції це ще й момент, коли літо входить у силу.
8 червня — початок Петрівського посту
У 2026 році Петрів піст триває з 8 по 28 червня — і це один із найкоротших варіантів, близько трьох тижнів. Його тривалість не однакова щороку: вона щороку змінюється залежно від дати Великодня і Трійці. У роки ранньої Пасхи піст довший, у пізні — може бути коротшим. Ця особливість робить його унікальним серед інших постів.
24 червня — Різдво Івана Хрестителя
Це унікальний день у всьому календарі: Церква святкує народження лише трьох осіб — Ісуса, Богородиці та Івана Хрестителя. Саме він став людиною, який готував шлях Христу. В давнину вважали, що цього дня слова мають силу змінювати життя.
29 червня — день Петра і Павла
Свято двох апостолів, зовсім різних за характерами, які ніколи не проповідували разом, але стали основою Церкви. У ранньому християнстві цей день вважали днем єдності протилежностей. У народі ним завершували Петрів піст і влаштовували спільні трапези з рибою як символом апостолів.
Церковний календар на червень 2026 за новим стилем
Усі основні церковні дати червня 2026:
