Церковний календар на червень 2026: головні православні свята, піст і пам’ятні дні

Червень у церковному календарі — це місяць духовних свят і посту. Він починається з Дня Святого Духа, який завершує цикл Трійці й переходить у Петрівський піст.

У червні також відзначають Різдво Івана Хрестителя, а наприкінці місяця святкують день апостолів Петра і Павла. Завершує місяць Собор 12 апостолів — пам’ять про засновників Церкви.

Головні церковні свята у червні 2026

1 червня — День Святого Духа

Продовження свята Трійці, коли в церквах говорять про присутність Бога в житті людини. У цей день у храмах особливо багато зелені: гілки берези чи липи символізують оновлення і життя. У народній традиції це ще й момент, коли літо входить у силу.

8 червня — початок Петрівського посту

У 2026 році Петрів піст триває з 8 по 28 червня — і це один із найкоротших варіантів, близько трьох тижнів. Його тривалість не однакова щороку: вона щороку змінюється залежно від дати Великодня і Трійці. У роки ранньої Пасхи піст довший, у пізні — може бути коротшим. Ця особливість робить його унікальним серед інших постів.

24 червня — Різдво Івана Хрестителя

Це унікальний день у всьому календарі: Церква святкує народження лише трьох осіб — Ісуса, Богородиці та Івана Хрестителя. Саме він став людиною, який готував шлях Христу. В давнину вважали, що цього дня слова мають силу змінювати життя.

29 червня — день Петра і Павла

Свято двох апостолів, зовсім різних за характерами, які ніколи не проповідували разом, але стали основою Церкви. У ранньому християнстві цей день вважали днем єдності протилежностей. У народі ним завершували Петрів піст і влаштовували спільні трапези з рибою як символом апостолів.

Церковний календар на червень 2026 за новим стилем

Усі основні церковні дати червня 2026:

1.06 — День Святого Духа

2.06 — св. Никифора, патріарха Царгородського

3.06 — св. мучеників Лукулліана та інших

4.06 — св. Митрофана

5.06 — священномученика Доротея

6.06 — преподобних Вісаріона і Іларіона

7.06 — День усіх святих українського народу

8.06 — початок Петрівського посту

9.06 — св. Кирила Олександрійського

10.06 — св. Тимотея Пруського

11.06 — апостолів Варфоломія і Варнави

12.06 — Онуфрія Великого

13.06 — мучениць Акилини і Трифілія

14.06 — пророка Єлисея

15.06 — пророка Амоса і Єроніма

16.06 — Отців I Вселенського Собору

17.06 — мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла

18.06 — мученика Леонтія

19.06 — апостола Юди

20.06 — священномученика Методія

21.06 — мученика Юліана

22.06 — Євсевія Самосатського

23.06 — мучениці Агрипини

24.06 — Різдво Івана Хрестителя

25.06 — Февронії

26.06 — Давида Солунського

27.06 — новомучеників і Самсона лікаря

28.06 — перенесення мощей Кира та Івана

29.06 — Петра і Павла

30.06 — Собор 12 апостолів

