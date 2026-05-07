Молдова на Євробаченні-2026: Satoshi — Viva, Moldova, пісня про любов до власної країни

Satoshi з піснею Viva, Moldova продемнострує шість мов в одній композиції та шалений драйв на сцені: молдовський артист презентує свою пісню на Євробаченні-2026 вже незабаром. Найцікавіше про молдовського представника та його пісню — у матеріалі.

Хто представляє Молдову на Євробаченні-2026

Молдову на Євробаченні-2026 у Відні представляє Satoshi з піснею Viva, Moldova. Своє місце на великій сцені він здобув у національному відборі Selecția Națională 2026, фінал якого відбувся 17 січня на Кишинівській арені.

У фіналі змагалися 16 пісень — і Satoshi переміг одразу в усіх трьох категоріях голосування: від молдовського журі, міжнародного журі та глядацького телеголосу.

Виступ у фіналі відбору одразу привернув увагу: Satoshi вийшов на сцену разом із Aliona Moon — колишньою молдовською представницею Євробачення-2013. Цей дует додав виступу додаткової харизми та впізнаваності.

Як учасник першого півфіналу, Satoshi матиме особливу честь — відкривати увесь конкурс першим номером 12 травня 2026 року у Відні.

Хто такий Satoshi

Satoshi — це сценічне ім’я Влада Сабайука, який народився 13 вересня 1998 року в Кагулі на півдні Молдови. Захоплення музикою прийшло ще в дитинстві: вже у сьомому класі він починав складати власні пісні та самостійно вчився грати на барабанах.

Пізніше він отримав формальну музичну освіту — навчався в Академії музики, театру та образотворчих мистецтв у Кишиневі.

У 2019 році він офіційно запустив проєкт Satoshi та почав випускати власну музику. У 2022-му підписав контракт із лейблом Versus Artist у складі BR Media Group і відтоді випустив чотири альбоми.

Серед художніх орієнтирів Satoshi — Linkin Park, Eminem, Red Hot Chili Peppers та Zdob și Zdub, що і пояснює його звук: суміш хіп-хопу, синт-попу та живої сценічної енергетики. Він також відомий тим, що на концертах роздає слухачам навушники, перетворюючи зал на спільний простір для проживання музики.

У 2025 році випустив EP у співпраці з Feoctist та Magnat, співпрацював із молдовськими артистами Carla’s Dreams та Irina Rimes, а також зіграв свій перший концерт у Лондоні.

Переклад та сенс пісні Viva, Moldova

Viva, Moldova у перекладі означає “Хай живе Молдова” — і саме цей заклик об’єднує увесь трек. Пісня написана шістьма мовами: румунською, італійською, латинською, англійською, іспанською та французькою.

Текст поєднує географію (“Сорока — Європа — Пальма-де-Майорка”), цитати із молдовської ідентичності та прості людські цінності — родина, материнська земля та гостинний стіл. Де-не-де у тексті перегукуюється самоіронія та присмак суму.

Автором тексту є сам Satoshi, а музику він написав разом із Andrei Vulpe, Cătălin Temciuc та Vasile Advahov.

Чи пройде Молдова у фінал Євробачення-2026

Молдова стартує першою у першому півфіналі 12 травня — і це само по собі виклик: відкривати шоу завжди складніше. Але букмекери оцінюють шанси на кваліфікацію достатньо оптимістично — близько 70–75%. З 19 попередніх виступів на Євробаченні Молдова пройшла до фіналу 13 разів.

У загальному рейтингові переможця країна поки не входить до числа фаворитів, однак Viva, Moldova вже здобула прихильність серед євробаченнєвої аудиторії — передусім живою енергетикою та щирим настроєм.

Найкращий результат Молдови на конкурсі — третє місце SunStroke Project у 2017 році. Чи вдасться Satoshi наблизитися до цієї позначки — дізнаємося вже зовсім скоро.

Фото: Еurovision.com.

