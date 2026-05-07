Молдова на Евровидении-2026: Satoshi — Viva, Moldova, песня о любви к собственной стране

Satoshi с песней Viva, Moldova продемноструирует шесть языков в одной композиции и безумный драйв на сцене: молдавский артист представит свою песню на Евровидении-2026 уже в скором времени. Самое интересное о молдавском представителе и его песне — в материале.

Кто представляет Молдову на Евровидении 2026

Молдову на Евровидении-2026 в Вене представляет Satoshi с песней Viva, Moldova. Свое место на большой сцене он завоевал в национальном отборе Selecția Națională 2026, финал которого состоялся 17 января на Кишиневской арене.

В финале соревновались 16 песен – и Satoshi победил сразу во всех трех категориях голосования: от молдавского жюри, международного жюри и зрительского телеголоса.

Выступление в финале отбора сразу привлекло внимание: Satoshi вышел на сцену вместе с Aliona Moon — бывшей молдавской представительницей Евровидения-2013. Этот дуэт придал выступлению дополнительной харизмы и узнаваемости.

Как участник первого полуфинала, Satoshi будет иметь особую честь открывать весь конкурс первым номером 12 мая 2026 года в Вене.

Кто такой Satoshi

Satoshi – это сценическое имя Влада Сабайука, родившегося 13 сентября 1998 года в Кагуле на юге Молдовы. Увлечение музыкой пришло еще в детстве: уже в седьмом классе он начинал сочинять свои песни и самостоятельно учился играть на барабанах.

Позже он получил формальное музыкальное образование – учился в Академии музыки, театра и изобразительных искусств в Кишиневе.

В 2019 году он официально запустил проект Satoshi и начал выпускать свою музыку. В 2022-м подписал контракт с лейблом Versus Artist в составе BR Media Group и с тех пор выпустил четыре альбома.

Среди художественных ориентиров Satoshi — Linkin Park, Eminem, Red Hot Chili Peppers и Zdob și Zdub, что объясняет его звук: смесь хип-хопа, синт-попа и живой сценической энергетики. Он также известен тем, что на концертах раздает слушателям наушники, превращая зал в общее место для проживания музыки.

В 2025 году выпустил EP в сотрудничестве с Feoctist и Magnat, сотрудничал с молдавскими артистами Carla’s Dreams и Irina Rimes, а также сыграл свой первый концерт в Лондоне.

Перевод и смысл песни Viva, Moldova

Viva, Moldova в переводе означает “Да здравствует Молдова” — и именно этот призыв объединяет весь трек. Песня написана на шести языках: румынском, итальянском, латинском, английском, испанском и французском.

Текст сочетает географию (“Сорока — Европа — Пальма-де-Майорка”), цитаты из молдавской идентичности и простые человеческие ценности — семья, материнская земля и гостеприимный стол. Кое-где в тексте перекликается самоирония и привкус печали.

Автором текста является сам Satoshi, а музыку он написал вместе с Andrei Vulpe, Cătălin Temciuc и Vasile Advahov.

Пройдет ли Молдова в финал Евровидения 2026

Молдова стартует первой в первом полуфинале 12 мая — и это само собой вызов: открывать шоу всегда сложнее. Но букмекеры оценивают шансы на квалификацию достаточно оптимистично около 70-75%. Из 19 предварительных выступлений на Евровидении Молдова прошла в финал 13 раз.

В общем рейтинге победителя страна пока не входит в число фаворитов, однако Viva, Moldova уже получила расположение среди евровиденной аудитории — прежде всего живой энергетикой и искренним настроением.

Лучший результат Молдовы на конкурсе – третье место SunStroke Project в 2017 году. Удастся ли Satoshi приблизиться к этой отметке – узнаем уже совсем скоро.

Фото: Еurovision.com.

