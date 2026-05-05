Чехия на Евровидении-2026: Daniel Zizka — CROSSROADS, история взросления и незнания, что будет дальше

Daniel Zizka с треком CROSSROADS – это 23-летний артист нового поколения Чехии. Самое интересное о чешском представителе и его песне, с которой он будет выступать на Евровидении-2026 в нашем материале.

Кто представляет Чехию на Евровидении-2026

Чехию на Евровидении-2026 в Вене будет представлять Daniel Zizka с песней CROSSROADS. Языковой ČT объявил в сентябре 2025 года о проведении внутреннего отбора, на который поступило более 260 заявок от авторов.

Восемь из них попали в шортлист, и после оценки международным жюри и демослушаний 8 марта 2026 года был объявлен победитель.

Перед объявлением песни художественный руководитель чешской делегации Kryštof Šámal поделился впечатлениями от первой студийной встречи с артистом: когда Daniel пропел свою песню с первого дубля без всякой подготовки, в студии воцарилась полная тишина — не от громкости, а от сосредоточенности и силы исполнения.

Постановку номера на Евровидении-2026 возглавил режиссер Ruy Okamura. Чехия выступит пятой по порядку в первой половине второго полуфинала 14 мая 2026 года в Вене.

Кто такой Daniel Zizka

Daniel Zizka родился в 2003 году в Чехии и уже в 23 года считается одним из самых перспективных голосов нового поколения чешской музыки – музыкальный журнал Headliner включил его в список будущих звезд чешской сцены.

Свой творческий путь он начал в музыкальном театре, учась в Консерватории имени Ярослава Ежека в Праге по специальности “Вокал и композиция”. Параллельно он снимался в чешских сериалах и фильмах.

Первые синглы под псевдонимом “Daniell” вышли в 2019-2020 годах и получили ротацию на чешских радиостанциях. С 2023 года он начал выпускать музыку под своим именем: прежде всего дуэт Pierrot вместе с бывшей участницей чешского нацотбора Barbara Mochowa.

Пока он готовит к выходу дебютный EP, записанный в сотрудничестве с продюсерами в Праге, Вене и Калифорнии. Кроме исполнительской карьеры, Daniel также преподает вокал и делится приобретенным опытом с молодыми артистами.

О чем песня CROSSROADS

CROSSROADS в переводе — “перекресток” — и именно этот образ становится центральной метафорой песни. Это песня о тревоге взросления, о моменте, когда человек стоит на развилке и не знает, куда вернуть — и о том, что такой опыт общий для всего человечества.

Текст песни поэтический и многослойный: здесь и личная растерянность, и более широкий взгляд на человека как вид — “мы создания, хорошо настроенные для этого пространства, мы человеческая раса”. Песня написана Daniel Zizka в соавторстве с Viliam Béreš, ранее работавшим с Barbara Mochowa.

Пройдет ли Чехия в финал Евровидения 2026

Чехия выступит во втором полуфинале 14 мая и, по оценкам букмекеров, имеет от 75% до 80% шансов на квалификацию в гранд-финал. Это ставит страну в одну группу с Румынией, Кипром и Болгарией среди явных претендентов на выход.

Впрочем, перспективы в финале пока скромнее: шансы на победу оцениваются около 1,2–1,3%. Для Чехии это важный момент: страна пропустила финал два года подряд (2024 и 2025) и CROSSROADS — ее шанс вернуться туда, где она уже бывала: в топ-10.

