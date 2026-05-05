Какие пошлины ввел Трамп для ЕС: от “Дня освобождения” до тарифов в автомобильной отрасли

Трансатлантическая торговля снова оказалась на грани обострения. Президент США Дональд Трамп официально объявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Евросоюза до 25%. Этот шаг стал настоящим шоком для Брюсселя, ведь он фактически перечеркивает торвельное соглашение, заключенное только прошлым летом.

Обвинения Трампа в адрес ЕС в невыполнении обязательств выглядят туманно, но чтобы понять истинные мотивы Вашингтона, нужно отмотать пленку событий на год назад.

Разбираясь в том, какие пошлины ввел Трамп для ЕС, становится понятно: автомобили — это лишь очередной раунд в глобальной игре.

День освобождения и тарифный хаос 2025 года

Хронология нынешнего конфликта берет начало 2 апреля 2025 года. Тогда Трамп в Розовом саду Белого дома провозгласил День освобождения Америки. Как сообщало BBC News Украина, своим указом он ввел беспрецедентные тарифы: 34% против Китая и 20% против Евросоюза.

Трамп считает, что торговые барьеры — это лучший способ заставить мир пойти на уступки.

Мы снова сделаем Америку богатой. Нашу страну обдирали более 50 лет, — заявлял он.

Эксперт из исследовательского центра ECIPE Дэвид Хениг тогда метко заметил:

Американские тарифы вводятся просто потому, что президенту Трампу нравятся тарифы. В них нет экономической логики.

Торговое соглашение между США и ЕС: 15% как хрупкое перемирие

Уже в июле 2025 года напряжение достигло пика, когда Трамп пригрозил поднять пошлины для ЕС до 30%. Однако 27 июля в Шотландии (на гольф-поле Turnberry) Урсула фон дер Ляйен и Трамп, казалось, нашли выход.

Как отмечала Европейская правда, стороны договорились о единой ставке 15% на большинство товаров. В обмен на это Брюссель пообещал:

Заменить российский газ и нефть американским СПГ;

Инвестировать сотни миллиардов долларов в американское оружие и энергетику;

Открыть рынок для американских AI-чипов и сельхозпродукции.

Вице-президент Джей Ди Вэнс тогда иронизировал, что Трамп получил 99,9% от того, о чем просил. Но, как показало время, даже этого президенту США оказалось мало.

Впоследствии Президент США подписал указ о введении чрезвычайного положения в связи с угрозой экономике страны. Документ расширяет полномочия Трампа по введению таможенных тарифов против других государств. Текст указа обнародовали на официальной странице Белого дома.

Почему все сломалось

Ситуация начала стремительно ухудшаться в начале 2026 года. Главным камнем преткновения стала не только экономика, а и территориальные амбиции Трампа по аннексии Гренландии. Когда ЕС выступил против, Трамп снова достал тарифную дубинку.

Однако самым большим вызовом для Белого дома стало решение Верховного суда США. Еще 20 февраля 2026 года пошлины Трампа были признаны незаконными. Судьи постановили, что президент превысил свои полномочия.

Ответ Трампа был мгновенным: он использовал другую юридическую лазейку — раздел 122 Закона о торговле 1974 года — и ввел временную 10% пошлину на весь мировой импорт.

Анализируя, зачем Трамп ввел пошлины против ЕС, становится очевидным: он использует их как инструмент политического принуждения, несмотря на решения судов.

Май 2026: 25% на авто

Нынешнее повышение тарифов на автомобили до 25% — это прямой удар в сердце европейской промышленности. Президент США Дональд Трамп официально объявил о радикальном повышении пошлин на легковые и грузовые автомобили из Евросоюза до 25%.

Этот шаг фактически перечеркивает рамочное соглашение, заключенное прошлым летом в Шотландии, согласно которому ставка должна была составлять только 15%.

Свое решение Трамп обнародовал в сети Truth Social, обвинив Брюссель в нарушении договоренностей.

— Я рад объявить, что, учитывая то, что Европейский Союз не соблюдает наше полностью согласованное торговое соглашение, на следующей неделе я повышу пошлины, взимаемые с Европейского Союза на легковые и грузовые автомобили, импортируемые в Соединенные Штаты. Тариф будет увеличен до 25%, — написал глава Белого дома.

Трамп не скрывает, что главная цель повышения пошлин — принудительный перенос производства на территорию США. По его словам, на авто, изготовленные на американских заводах, эти сборы не будут распространяться.

— Многие автомобильные и грузовые заводы сейчас строятся, в них инвестировано более 100 миллиардов долларов, что является рекордом в истории производства автомобилей и грузовиков. Эти заводы, на которых работают американские рабочие, вскоре откроются — ничего подобного тому, что происходит сегодня в Америке, еще никогда не было, — заявил Трамп.

Председатель Комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге назвал действия Вашингтона неприемлемыми и подчеркнул, что ЕС добросовестно выполнял все пункты шотландских договоренностей.

— План Трампа по введению 25% тарифов на автомобили из ЕС неприемлем. Европейский Союз и в дальнейшем придерживается договоренностей, заключенных в Шотландии, работая над завершением законодательства. Пока ЕС выполняет свои обязательства, американская сторона продолжает нарушать свои, — написал Ланге.

Он добавил, что отказ США от договоренностей — это явный признак ненадежности, упомянув также о пошлинах на более чем 400 наименований стальной и алюминиевой продукции.

В комментарии Суспільному в Еврокомиссии подтвердили: они оставляют за собой право предпринять все необходимые шаги для защиты интересов блока. Все же, зачем Трамп ввел пошлины против ЕС именно сейчас?

Кроме традиционного протекционизма, здесь прослеживается четкое политическое давление.

BBC отмечает, что Трамп десятилетиями называет тарифы своим любимым словом и видит в них способ исправить несправедливость, где мир якобы грабит Америку.

Однако для Трампа 2.0 тарифы — это еще и инструмент для реализации более широкой повестки дня:

Напряжение возросло после того, как европейские страны выступили против планов Трампа захватить Гренландию. В ответ он пригрозил восьми странам ЕС дополнительными пошлинами;

Трамп напрямую связывал пошлины для Китая, Мексики и Канады с необходимостью остановить поток фентанила и нелегалов;

В январе 2026 года он ввел 25% тариф для торговых партнеров Ирана в качестве наказания за подавление протестов в Тегеране.

Какие пошлины ввел Трамп против ЕС: от Дня освобождения до сегодня

Чтобы понять логику Белого дома, стоит вспомнить, какие пошлины были введены за последний год. Как сообщает BBC, хронология напоминает американские горки. Все началось 2 апреля 2025 года — в День освобождения Америки от нахлебников, когда базовая пошлина для ЕС подскочила до 20%.

Сейчас эксперты пытаются систематизировать пошлины Трампа для ЕС, помимо автомобильной отрасли:

50% — на импорт стали и алюминия;

50% — на медь, кухонную мебель и некоторые виды оборудования;

25% — на двигатели и автозапчасти;

0% — временная глобальная пошлина на весь остальной импорт (действует 150 дней).

Ситуация становится по-настоящему интересной, если заглянуть за кулисы американского правосудия. 20 февраля 2026 года Верховный суд США нанес удар по администрации.

Теперь такие гиганты, как FedEx, Revlon и Alcoa, подают иски, требуя возврата около 130 миллиардов долларов. Однако Трамп — мастер юридического маневра. Новые пошлины на автомобили он проводит через раздел 122 Закона о торговле 1974 года, пытаясь обойти решение Верховного суда и действовать без одобрения Конгресса.

Экономисты предупреждают: тарифы — это прежде всего налог на американского потребителя. Гиганты вроде Walmart и Adidas уже предупредили о росте цен. Тем не менее Трамп непреклонен: он считает, что это заставит иностранные компании строить заводы в США, создавая рабочие места для американцев.

