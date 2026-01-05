Для тебя Новости

Трамп и Гренландия: для чего президенту США остров Дании

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 05 января 2026, 15:00 2 мин.
трамп гренландия

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь