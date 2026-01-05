Трамп и Гренландия: для чего президенту США остров Дании

В начале 2026 года Дональд Трамп усилил давление на Данию, заявив, что США нуждаются в контроле над Гренландией для защиты от растущей активности России и Китая в Арктике.

Несмотря на резкий отказ Копенгагена, Вашингтон уже назначил специального посланника по острову — детали в нашем материале.

Трамп и Гренландия: почему президент США так хочет остров

Главный аргумент Белого дома — безопасность. Гренландия расположена на кратчайшем пути между Россией и Северной Америкой. Остров является ключевой точкой в ​​морском коридоре Гренландия — Исландия — Великобритания. Это узкое место является единственным выходом для российского Северного флота в Атлантический океан.

Трамп аргументирует свой интерес тем, что побережье Гренландии все чаще окружают российские и китайские суда.

Нам действительно нужна Гренландия, абсолютно… Она окружена российскими и китайскими кораблями, — заявил он.

Хотя Трамп публично заявляет, что ископаемые — не главная цель, экономическое значение Гренландии трудно переоценить, ведь на острове сосредоточены огромные запасы редкоземельных металлов, необходимых для производства смартфонов, электромобилей и высокотехнологичного оружия. В настоящее время этот рынок почти на 90% контролируется Китаем.

Заявления Трампа вызвали волну негодования в Европе. Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен назвала идею аннексии или покупки острова абсурдной, призвав к уважению территориальной целостности.

США не имеют права аннексировать ни одну из трех стран в составе Датского королевства.

Трамп уже назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником в Гренландии. Это свидетельствует о том, что Вашингтон настроен на длительную игру: от предложений огромной финансовой помощи в обмен на расширение военного присутствия до возможных попыток изменить статус острова в долгосрочной перспективе.

Ранее мы писали, что США атаковали Венесуэлу — читай в материале детали этой войны.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!