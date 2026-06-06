Ученые с помощью ИИ расшифровали 400-летний медицинский трактат в библиотеке Ватикана

В библиотеках и архивах по всему миру хранятся тысячи исторических документов, заблокированных для изучения из-за сложных старинных шифров.

Около 1% всех архивных материалов планеты полностью или частично закодированы, скрывая от современности дипломатическую разведку, ритуалы тайных обществ, медицинские секреты, любовные романы и детали прошлого, которых пока не хватает в исторических нарративах.

До недавнего времени расшифровка даже небольшого текстового фрагмента требовала от криптологов месяцев кропотливой работы, основанной на методе проб и ошибок.

Однако стремительное развитие технологий машинного обучения и искусственного интеллекта (ИИ) начинает кардинально менять правила игры, позволяя ученым в считанные минуты взламывать коды, которые оставались нерешенными столетиями — подробности читай в материале.

ШИ помогает историкам взламывать тайные шифры прошлых эпох

Ярким примером такого технологического прорыва, как отмечает BBC, стал успех международной группы исследователей, с помощью ИИ сумевших разгадать тайну так называемого шифра Борга.

Этот рукописный манускрипт длиной 408 страниц более 400 лет нечитаемым лежал в глубоких архивах Ватиканской библиотеки.

Его страницы были покрыты 34 загадочными символами с вкраплениями римских букв, а титульная страница была написана на арабском языке, причем ни одного ключа к разгадке не существовало.

После успешного вмешательства алгоритмов машинного обучения выяснилось, что книга содержит тысячи нетрадиционных медицинских рецептов и средств лечения человеческого тела.

В то время подобные целительские практики держались в строжайшей тайне, поскольку их авторы рисковали навлечь на себя подозрения в колдовстве и преследования со стороны инквизиции.

Благодаря ИИ ученые узнали, что для борьбы с дизентерией средневековые врачи предлагали пациентам пить несколько стаканов высококачественного красного вина или ферментировать мускатный орех в тесте.

Как отмечает участвовавшая в проекте профессор компьютерной лингвистики Стокгольмского университета Беата Медьеши, процесс декодирования даже при использовании компьютерных сил остается сложной детективной работой, где каждый символ и паттерн приближают науку к утраченному историческому миру.

Одним из главных препятствий для криптологов является этап транскрипции, когда увядшие чернила, плохой почерк и причудливые знаки необходимо вручную перенести в цифровой формат. Однако использование специализированных платформ искусственного интеллекта уже сейчас помогает распознавать текстовые блоки и сканировать символы посимвольно.

Недавно с помощью этого инструмента профессор Университета Осло Мишель Вальдиспюль смогла расшифровать секретное письмо немецкого дворянина Сигизмунда Гейснера фон Вандерслебена, написанное в 1637 году в разгар Тридцатилетней войны до шведского лорда-канцлера Акселера.

ИИ помог выявить скрытое по цифровому коду предупреждение о заговоре среди протестантских союзников Швеции, в частности со стороны лорда Франца Генриха Саксонского, что заставило автора письма прибегнуть к стратегическому отступлению.

Ученые в рамках мультинационального проекта Descrypt работают над созданием адаптивных моделей ИИ, которые способны пропускать стадию ручной транскрипции и расшифровывать секретные сообщения непосредственно из фотографий архивных страниц.

Исследователи разработали уникальный инструмент в формате чат-бота, сочетающий в себе алгоритмы распознавания изображений, криптографические системы анализа частоты символов и обширные языковые модели (LLM), обученные историческим текстам разных эпох.

Когда систему протестировали на вышеупомянутом шифре Борга, ИИ смог самостоятельно перевести и декодировать сложный экстракт из 500 символов всего за 29 минут, предоставив детальное обоснование своей логики, чтобы исключить возможность компьютерных галлюцинаций.

Раньше мы рассказывали, почему мы все пишем одинаково – читай в материале, как ИИ научил нас разговаривать на “корпоративном языке”.

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