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Ученые с помощью ИИ расшифровали 400-летний медицинский трактат в библиотеке Ватикана

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 06 июня 2026, 12:00 3 мин.
ии расшифровывает исторические шифры
Фото Unsplash

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