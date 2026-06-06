Вчені за допомогою ШІ розшифрували 400-річний медичний трактат у бібліотеці Ватикану

У бібліотеках та архівах по всьому світу зберігаються тисячі історичних документів, заблокованих для вивчення через складні старовинні шифри.

Близько 1% усіх архівних матеріалів планети є повністю або частково закодованими, приховуючи від сучасності дипломатичну розвідку, ритуали таємних товариств, медичні секрети, любовні романи та деталі минулого, яких наразі бракує в історичних наративах.

Донедавна розшифрування навіть невеликого текстового фрагмента вимагало від криптологів місяців кропіткої роботи, заснованої на методі спроб і помилок.

Однак стрімкий розвиток технологій машинного навчання та штучного інтелекту (ШІ) починає кардинально змінювати правила гри, дозволяючи вченим за лічені хвилини зламувати коди, які залишалися нерозв’язаними століттями — подробиці читай в матеріалі.

ШІ допомагає історикам зламувати таємні шифри минулих епох

Яскравим прикладом такого технологічного прориву, як зазначає BBC, став успіх міжнародної групи дослідників, які за допомогою ШІ зуміли розгадати таємницю так званого шифру Борга.

Цей рукописний манускрипт завдовжки 408 сторінок понад 400 років нечитаним лежав у глибоких архівах Ватиканської бібліотеки.

Його сторінки були покриті 34 загадковими символами з вкрапленнями римських літер, а титульна сторінка була написана арабською мовою, причому жодного ключа до розгадки не існувало.

Після успішного втручання алгоритмів машинного навчання з’ясувалося, що книга містить тисячі нетрадиційних медичних рецептів та засобів для лікування людського тіла.

У той час подібні цілительські практики трималися в найсуворішій таємниці, оскільки їхні автори ризикували накликати на себе підозри у чаклунстві та переслідування з боку інквізиції.

Завдяки ШІ вчені дізналися, що для боротьби з дизентерією середньовічні лікарі пропонували пацієнтам пити кілька склянок високоякісного червоного вина або ферментувати мускатний горіх у тісті.

Як зазначає професорка комп’ютерної лінгвістики Стокгольмського університету Беата Медьєші, яка брала участь у проєкті, процес декодування навіть за умови використання комп’ютерних сил залишається складною детективною роботою, де кожен символ і патерн наближають науку до втраченого історичного світу.

Однією з головних перешкод для криптологів є етап транскрипції, коли зів’яле чорнило, поганий почерк та вигадливі знаки необхідно вручну перенести в цифровий формат. Проте використання спеціалізованих платформ штучного інтелекту уже зараз допомагає розпізнавати блоки тексту і сканувати символи посимвольно.

Нещодавно за допомогою цього інструменту професорка Університету Осло Мішель Вальдіспюль змогла розшифрувати секретний лист німецького дворянина Сигізмунда Гейснера фон Вандерслебена, написаний у 1637 році в розпал Тридцятилітньої війни до шведського лорда-канцлера Акселя Оксеншерни.

ШІ допоміг виявити приховане за цифровим кодом попередження про змову серед протестантських союзників Швеції, зокрема з боку лорда Франца Генріха Саксонського, що змусило автора листа вдатися до стратегічного відступу.

Наразі вчені у межах мультинаціонального проєкту Descrypt працюють над створенням адаптивних моделей ШІ, які здатні пропускати стадію ручної транскрипції та розшифровувати секретні повідомлення безпосередньо з фотографій архівних сторінок.

Дослідники розробили унікальний інструмент у форматі чат-бота, який поєднує в собі алгоритми розпізнавання зображень, криптографічні системи аналізу частоти символів та великі мовні моделі (LLM), навчені на історичних текстах різних епох.

Коли систему протестували на згаданому вище шифрі Борга, ШІ зміг самостійно перекласти та декодувати складний екстракт із 500 символів усього за 29 хвилин, надавши детальне обґрунтування своєї логіки, щоб виключити можливість комп’ютерних галюцинацій.

Раніше ми розповідали, чому ми всі пишемо однаково — читай в матеріалі, як ШІ навчив нас розмовляти “корпоративною мовою”.

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