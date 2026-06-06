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Вчені за допомогою ШІ розшифрували 400-річний медичний трактат у бібліотеці Ватикану

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 06 Червня 2026, 12:00 3 хв.
ші розшифровує історичні шифри
Фото Unsplash

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