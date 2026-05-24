За підтримки OpenAI: в Україні проведуть дослідження впливу ШІ на освіту під час війни

Україна розпочинає унікальне національне дослідження, покликане детально вивчити особливості та масштаби впливу технологій штучного інтелекту на вітчизняну шкільну освіту в умовах повномасштабної війни та постійних безпекових викликів.

Як зазначило Мінцифри, головним спонсором та фінансовим донором цього масштабного проєкту виступить американська компанія OpenAI — всесвітньо відомий розробник чат-бота ChatGPT.

Українська освітня ініціатива продемонструвала потенціал на міжнародній арені, зумівши обійти сотні сильних конкурентів з різних країн і виборовши престижне місце у двадцятці найкращих світових стартапів — подробиці в нашому матеріалі.

В Україні досліджуватимуть, як штучний інтелект змінює гібридне навчання

Практичною реалізацією та координацією всіх етапів дослідження займатиметься спільна експертна команда WINWIN EdTech Center of Excellence та благодійної організації Фонд Східна Європа.

Фахівці цих інституцій мають на меті комплексно з’ясувати, яким чином інструменти штучного інтелекту вже зараз трансформують структуру сучасних уроків та як вони змінюють алгоритми щоденної взаємодії між учнями та вчителями.

У межах розробленого плану дій автори проєкту мають намір провести масштабне соціологічне опитування, до якого залучать понад сім тисяч безпосередніх учасників освітнього процесу, включаючи підлітків віком від 12 до 17 років, їхніх батьків, а також практикуючих педагогів із різних регіонів країни.

Науковці планують детально проаналізувати поточний стан використання ШІ-технологій в українських закладах середньої освіти та з’ясувати, як саме школи адаптують та інтегрують інноваційні інструменти нейромереж.

На основі отриманих соціологічних і статистичних даних розробники планують створити практичний набір інструментів та детальних методичних порад AI Safety Toolkit, який допоможе дітям і дорослим безпечно користуватися нейромережами для навчання й роботи.

Крім того, команда проєкту запустить спеціальний інтерактивний відкритий дашборд, де акумулює всі зібрані аналітичні дані, підготує фінальний національний аналітичний звіт та відкриє отримані результати для загального публічного доступу.

