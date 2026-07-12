У Таїланді виявили золоті каблучки віком близько 2000 років: чим вони особливі

У західній частині Таїланду археологи зробили рідкісне відкриття — під час розкопок стародавнього поховання вони виявили дві золоті каблучки, яким, за попередніми оцінками, близько двох тисяч років.

Знахідку зробили на новому археологічному об’єкті Дон Яй Тонг у провінції Пхетчабурі, приблизно за 130 кілометрів на південний захід від Бангкока. Каблучки лежали поруч із людськими останками, що, на думку дослідників, може свідчити про поховання представника заможного прошарку суспільства. Про це пише Associated Press.

Археологи виявили золоті каблучки віком близько 2000 років: що на них знайшли

Особливу увагу науковців привернула одна із прикрас. На її поверхні зберігся напис, який, імовірно, виконаний письмом брахмі — однією з найдавніших систем письма Індії. Попередній аналіз показав, що напис можна прочитати як пусарахітаса, що перекладається як той, кого оберігає Пуш’я. У давньоіндійській астрономії Пуш’я вважалася одним із найсприятливіших сузір’їв (накшатр).

Друга каблучка виявилася значно простішою — без орнаментів чи написів. За припущеннями фахівців, обидві прикраси могли належати купцеві, який належав до варни вайш’їв у давній Індії. Така версія може свідчити про активні торговельні та культурні зв’язки між Індією та територією сучасного Таїланду ще дві тисячі років тому.

Археологічний комплекс Дон Яй Тонг став відомим лише цього року. Його відкрили після того, як місцеві жителі натрапили у рисовому полі на фрагменти стародавніх бронзових виробів. Після цього на місці розпочалися масштабні археологічні дослідження.

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Археологи розкопали поховання із золотими каблучками віком близько 2000 років

За кілька місяців роботи вчені вже знайшли вісім людських скелетів, золоті й бронзові прикраси, керамічний посуд та інші предмети побуту. Усі ці знахідки датуються пізньою доісторичною добою Таїланду — приблизно 1500–2500 років тому, що відповідає періоду залізної доби.

Розкопки планують завершити протягом найближчого місяця. Після дослідження артефакти мають представити широкому загалу на музейній виставці.

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