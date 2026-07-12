Стиль життя

У Таїланді виявили золоті каблучки віком близько 2000 років: чим вони особливі

Юлія Хоменко, редакторка сайту 12 Липня 2026, 09:00 2 хв.
У Таїланді знайшли золоту каблучку з написом брахмі віком близько 2000 років
Фото Pexels

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