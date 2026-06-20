Чорний ящик Землі: сталевий моноліт у Тасманії готується записати фінал людської історії

Це мало стати останнім доказом нашої неспроможності врятувати планету — незнищенним свідченням того, як саме людство провалило кліматичний іспит.

Проєкт “Чорний ящик Землі”, який колись підірвав інтернет-мережу, а потім на роки таємниче зник з радарів, нарешті оживає. Після тривалого мовчання творці моноліту оголосили: будівництво виходить на фінішну пряму. Про це пише The Guardian.

Реєстратор кліматичної катастрофи

У грудні цього року на віддаленому аеродромі поблизу Квінстауна, що на західному узбережжі Тасманії, буде встановлено повноцінну конструкцію. Цей 16-метровий сталевий моноліт заввишки 4 метри за задумом має пережити навіть апокаліпсис.

Його дах вкриють масивні сонячні панелі під захисним склом, які живитимуть цифрові накопичувачі всередині.

Пристрій працюватиме за принципом бортового реєстратора літака — того самого чорного ящика (який насправді зазвичай помаранчевий).

Тільки замість деталей авіакатастрофи він документуватиме кожен крок людства до глобального потепління: від температурних рекордів в океанах до результатів політичних переговорів в ООН.

П’ять років сумнівів та очікувань

Вперше про проєкт заговорили у 2021 році перед кліматичним самітом у Глазго. Новина миттєво стала вірусною, потрапивши навіть у вечірні шоу до Стівена Колбера. Проте згодом навколо моноліту запанувала тиша. Соцмережі проєкту не оновлювалися роками, що змусило багатьох думати, ніби це був просто вдалий піар-хід або арт-перформанс.

Джонатан Нібоун, художній керівник проєкту, пояснює таку затримку складністю завдання:

За ці п’ять років ми вдосконалювали дизайн, системи зберігання даних та шукали стабільні моделі фінансування, щоб об’єкт міг існувати автономно десятиліттями.

Хоча спочатку проєкт підтримував Університет Тасманії, пізніше науковці вийшли з гри. Сьогодні над монолітом працюють переважно креативні агентства (Rouser Lab, The Glue Society) та спеціальний благодійний фонд.

Чому саме Тасманія

Місце для встановлення ящика обирали прискіпливо. Західне узбережжя Тасманії — це край світу з унікальною геологічною та політичною стабільністю. Місцевий ландшафт, витесаний давніми льодовиками, вважається одним із найбезпечніших місць на планеті.

Мер Західного узбережжя Шейн Пітт каже, що проєкт чекали давно:

Для нас це не просто символ апокаліпсису, а майбутня туристична пам’ятка, яка змушує людей замислитися.

Символічно, що завершення будівництва збігається з тривожними новинами: годинник Судного дня зараз показує лише 85 секунд до півночі, а в Антарктиді зникають площі льоду розміром із Францію.

Чи стане цей моноліт корисним уроком для майбутніх цивілізацій, які вивчатимуть наші помилки?

Або ж ми все-таки зможемо посадити літак м’яко, залишивши сталеву коробку в гранітних скелях Тасманії як дивний пам’ятник катастрофі, якій вдалося запобігти? Творці кажуть однозначно:

Ваші дії та бездіяльність записуються вже зараз.

Нагадаємо, що понад 70% можуть зникнути: світові льодовики тануть з шаленою швидкістю.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!