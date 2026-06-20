Стиль життя

Чорний ящик Землі: сталевий моноліт у Тасманії готується записати фінал людської історії

Юлія Хоменко, редакторка сайту 20 Червня 2026, 19:00 3 хв.
Свідок кінця світу: навіщо на Тасманії будують Чорний ящик Землі
Фото Pexels

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