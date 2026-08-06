Дозвілля Погода

Коли буде похолодання в Україні у серпні 2026: синоптики назвали дати для різних регіонів

Ольга Петухова, редакторка сайту 06 Серпня 2026, 13:00 3 хв.
похолодання в серпні 2026 в україні
Фото Pexels

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