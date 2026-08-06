Коли буде похолодання в Україні у серпні 2026: синоптики назвали дати для різних регіонів

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, українцям залишилося потерпіти сильну спеку ще кілька днів.

До 7 серпня температура в Україні добігатиме пекельних +35…+39 °C, місцями можливо навіть до +40 °C. Але уже із 7 серпня на заході, а 8–9 серпня і на решті території країни прийде свіжіше повітря.

Разом із ним прийдуть дощі, грози та довгоочікуване зниження температури. Тож коли саме похолодання дістанеться різних куточків України — у матеріалі.

Коли чекати похолодання в Україні у серпні 2026

За прогнозами синоптиків, оприлюдненому на сайті Мeteofor, серпнева спека почне відступати вже найближчими днями, але в різних куточках України зі соєю швидкістю.

Першими прохолоду відчують жителі заходу та півночі, тоді як на півдні літня жара затримається ще майже на тиждень.

Найраніше температура знизиться на заході. У Львові вже 7–8 серпня після +37 °C стане значно прохолодніше — вдень буде близько +24…+27 °C. Разом із похолоданням прийдуть дощі, а ночі стануть свіжішими — лише +11…+16 °C.

В ті ж самі строки похолодання прийде і на північ країни. У Чернігові вже 8 серпня температура впаде приблизно на 10 градусів — із +35 °C до +25 °C. Надалі вдень +23…+28 °C, а дощі, які прогнозують синоптики, допоможуть остаточно збити спеку.

У Києві погода теж зміниться вже найближчими вихідними. Після сильної спеки до +37 °C у п’ятницю вже в суботу стовпчики термометрів опустяться до +25 °C. Наступного тижня вдень буде +24…+30 °C, а вночі температура знизиться до +14…+17 °C. На початку похолодання синоптики обіцяють дощі та грози.

На сході країни спека буде відступати повільно. У Харкові температура почне знижуватися лише 9–10 серпня: після +31…+34 °C вдень очікується близько +26…+27 °C. Ближче до середини місяця стовпчик термометра покаже до +24 °C, прийдуть короткочасні дощі.

Найдовше спекотна погода затримається на півдні. У Миколаєві до 8 серпня ще прогнозують до +35…+37 °C. Лише з 9 серпня температура почне поступово спадати, похолодання прийде ближче до 13–15 серпня, вдень близько +28…+29 °C.

Отже, першим похолодання прийде в західні, північні області та Київ. На сході прохолодніше стане трохи пізніше, а на півдні міста і села ще кілька днів потерпатимуть від спеки.

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