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Когда будет похолодание в Украине в августе 2026: синоптики назвали даты для разных регионов

Ольга Петухова, редактор сайта 06 августа 2026, 13:00 3 мин.
похолодание в августе 2026 в украине
Фото Pexels

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