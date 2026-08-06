Когда будет похолодание в Украине в августе 2026: синоптики назвали даты для разных регионов

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, украинцам осталось потерпеть сильную жару еще несколько дней.

До 7 августа температура в Украине будет достигать адских +35…+39 °C, местами возможно даже до +40 °C. Но уже с 7 августа на западе, а 8–9 августа и на остальной территории страны придет более свежий воздух.

Вместе с ним придут дожди, грозы и долгожданное снижение температуры. Так когда именно похолодание доберется до разных уголков Украины — в материале.

Когда ждать похолодания в Украине в августе 2026

По прогнозам синоптиков, опубликованным на сайте Meteofor, августовская жара начнет отступать уже в ближайшие дни, но в разных уголках Украины — со своей скоростью.

Первыми прохладу почувствуют жители запада и севера, тогда как на юге летняя жара задержится еще почти на неделю.

Прежде всего температура снизится на западе. Во Львове уже 7–8 августа после +37 °C станет значительно прохладнее — днем будет около +24…+27 °C. Вместе с похолоданием придут дожди, а ночи станут свежее — всего +11…+16 °C.

В те же сроки похолодание придет и на север страны. В Чернигове уже 8 августа температура упадет примерно на 10 градусов — с +35 °C до +25 °C. В дальнейшем днем ожидается +23…+28 °C, а дожди, которые прогнозируют синоптики, помогут окончательно сбить жару.

В Киеве погода тоже изменится уже в ближайшие выходные. После сильной жары до +37 °C в пятницу уже в субботу столбики термометров опустятся до +25 °C. На следующей неделе днем будет +24…+30 °C, а ночью температура снизится до +14…+17 °C. В начале похолодания синоптики обещают дожди и грозы.

На востоке страны жара будет отступать медленно. В Харькове температура начнет снижаться только 9–10 августа: после +31…+34 °C днем ожидается около +26…+27 °C. Ближе к середине месяца столбик термометра покажет до +24 °C, придут кратковременные дожди.

Дольше всего жаркая погода задержится на юге. В Николаеве до 8 августа еще прогнозируют до +35…+37 °C. Только с 9 августа температура начнет постепенно снижаться, похолодание придет ближе к 13–15 августа, днем будет около +28…+29 °C.

Итак, первым похолодание придет в западные, северные области и Киев. На востоке прохладнее станет немного позже, а на юге города и села еще несколько дней будут страдать от жары.

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