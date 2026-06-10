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Погода на август 2026 в Украине: как лето будет постепенно завершаться

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 10 июня 2026, 18:00 3 мин.
погода на август 2026
Фото Pexels

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