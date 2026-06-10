Погода на август 2026 в Украине: как лето будет постепенно завершаться

Август 2026 года в Украине ожидается умеренно теплым и контрастным: первая половина сохранит настоящий летний характер, а уже после 15-20 числа станут ощутимыми первые признаки осени. Аномальная жара не прогнозируется, однако возможны мощные грозы и резкие изменения погоды.

Днем воздух будет прогреваться до +23…+29 градусов, ночи — более прохладные, до +12…+17. Количество осадков близко к норме, но следует ожидать кратковременных, но интенсивных ливней. Подробнее о погоде по регионам в августе 2026 — в материале.

Погода в Украине на август 2026: прогноз по регионам

Погода в августе на севере Украины

В этой части страны август начнется тепло: днем ​​до +24…+27°C, ночью около +13…+16°C. Первая декада прогнозируется преимущественно солнечной, с кратковременными грозами ближе к выходным.

В середине месяца усилятся облачность и дожди, температура днем ​​снизится до +20…+23°C. Уже с 15–18 августа север первым почувствует осеннее дыхание — прохладные ночи и долгие пасмурные дни.

В конце месяца днем ​​предполагается до +22…+25°C, однако ночной холод будет опускаться до +10…+12°C. В общей сложности месяц теплый, но с отчетливым переходом к осени во второй половине.

Погода в августе на западе Украины

Запад страны в августе 2026 года будет самым прохладным среди регионов. Дневные температуры будут колебаться в пределах +20…+25°C, ночные — около +10…+14°C.

В начале месяца будет преобладать неустойчивая погода с частыми дождями, внутри возможны короткие солнечные промежутки с температурой до +24°C. После 15 августа первые признаки осени здесь будут ощущаться особенно отчетливо — с более мощными грозами, шквалами и резким понижением температуры ночью.

В конце августа днем ​​до +20…+22°C, ночи прохладные — +9…+11°C. Луна в общем будет нежаркая и влажная.

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Погода в августе: юг Украины

На юге августа традиционно прогнозируется самый теплый. Первая половина месяца солнечная и жаркая: днем ​​погода обещает до +27…+30°C, ночью +16…+18°C.

В середине возможны кратковременные, но мощные грозы, после которых становится немного прохладнее. Во второй половине месяца дневные температуры постепенно снижаются до +24…+27°C, ночные — до +13…+15°C.

В конце августа юг еще будет сохранять летний характер с комфортным теплом днем, однако ночи станут заметно прохладнее. В общей сложности месяц теплый и благоприятный для отдыха, особенно в первой половине.

Погода в августе на востоке Украины

На востоке август 2026 года ожидается умеренно теплым без экстремальных значений. Днем температура будет большей частью +23…+27°C, ночью — около +12…+16°C.

В начале месяца будет преобладать переменная облачность с грозами, а внутри будет немного теплее и сухее — до +26…+28°C днем. После 20 августа погода станет нестабильной: будут чередоваться солнечные и пасмурные дни, усилятся дожди.

В конце августа днем ​​предполагается до +22…+25°C, по ночам до +11…+13°C.

Несмотря на отсутствие аномальной жары, август принесет опасные погодные явления – грозы, град и шквалы. Следует внимательно следить за ежедневными прогнозами и быть готовыми к резким изменениям погоды.

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