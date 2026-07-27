Температура воды в Днепре в августе 2026: порадует ли река теплом — прогнозы гидрологов

Август — бархатный сезон не только на море, но и на Днепре. К концу лета река успевает хорошо прогреться, вода остается комфортной для купания, рыбалки и прогулок на лодках и сапах.

Что обещают гидрологи — прогноз температуры воды в Днепре на август 2026 года — в материале.

Какая температура воды в Днепре в августе 2026 года

По прогнозам специализированных метеосервисов и с учетом многолетних гидрологических наблюдений, в августе 2026 года температура воды в Днепре преимущественно будет колебаться от +21 до +27 °C.

В начале августа 2026 года она составит около +22…24 °C, а в период наиболее устойчивой летней жары может подниматься до +25…27 °C.

В конце августа вода постепенно начнет остывать, однако останется достаточно теплой — в пределах +21…24 °C.

В течение дня также возможны незначительные колебания температуры, обычно на 1–1,5 градуса. Стоит знать, что минимальная температура воды в течение суток обычно наблюдается перед восходом солнца или ранним утром.

А максимальная — примерно с 15:00 до 17:00, то есть на 1–2 часа позже, чем максимальная температура воздуха.

У мелких берегов и пляжей вода может прогреваться на 2–4 °C сильнее, чем на глубине, поэтому днем она кажется значительно теплее, чем утром.

Сколько градусов будет вода в Днепре в августе 2026 года

Специалисты гидрологических служб отмечают, что температура воды в Днепре зависит не только от температуры воздуха, но и от силы ветра, количества осадков, скорости течения и работы каскада днепровских водохранилищ. Именно поэтому на разных участках реки показатели могут отличаться на один-два градуса.

По данным многолетних наблюдений гидрометеорологов, август остается одним из самых теплых месяцев для Днепра.

Именно в этот летний месяц река накапливает больше всего тепла, а резкие похолодания случаются редко. Если же погода будет солнечной и без продолжительных дождей, вода способна оставаться комфортной почти до начала осени.

Однако синоптики напоминают: перед поездкой на пляж или рыбалку стоит проверить актуальные данные местных гидрологических постов или Украинского гидрометцентра, ведь фактическая температура воды может меняться в зависимости от погодных условий.

Поэтому следим за свежими прогнозами — это поможет лучше спланировать отдых и выбрать самый комфортный день для отдыха на Днепре.

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