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Температура воды в Днепре в августе 2026: порадует ли река теплом — прогнозы гидрологов

Ольга Петухова, редактор сайта 27 июля 2026, 13:00 3 мин.
температура воды в днепре в августе 2026
Фото Pexels

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