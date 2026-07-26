Температура воды в Одессе в августе 2026: метеорологические ожидания и реальные прогнозы

Планирование летнего отпуска — это всегда приятные хлопоты, особенно если речь идет о солнечной Одессе. Конец лета здесь традиционно считается лучшим временем для отдыха: жара становится мягче, а море — максимально прогретым.

Если ты уже сейчас заглядываешь в календарь на будущее, предлагаю разобраться с метеорологическими ожиданиями.

Температура воды в Одессе в августе 2026: статистические прогнозы

Как отмечает Sea Temperature , последний месяц лета является наиболее стабильным для пляжного релакса. Ожидается, что средняя температура воды в Одессе в августе 2026 зафиксируется на отметке +25°C. Это идеальный показатель, который позволяет наслаждаться плаванием как взрослым, так и детям.

Конечно, стоит учитывать динамику месяца:

В начале августа море может прогреваться до рекордных +27°C.

В случае сильных ветров или штормов возможно временное снижение температуры до +22°C.

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Какая температура воды в Одессе в августе 2026

Опытные путешественники знают, что для настоящего парного молока нужен штиль и стабильное дневное солнце. Отвечая на вопрос, какая температура воды в Одессе в августе 2026 будет наиболее благоприятной, эксперты указывают на диапазон +24°C…+26°C.

При таких показателях организм не чувствует термического шока при входе в воду, а пребывание в море длительное время не приводит к переохлаждению. Это делает август идеальным месяцем для водных видов спорта и длительных заплывов.

Кроме комфортных волн, одесское побережье порадует стабильной погодой. Общая температура воды в Черном море в Одессе в августе 2026 будет подкреплена высокой температурой воздуха, которая днем будет держаться на уровне +27°C.

Вот еще несколько фактов, которые сделают ваш отпуск в августе 2026 идеальным:

Солнце: вас ждет около 9 часов чистого солнечного света ежедневно.

Осадки: август — один из самых сухих месяцев, поэтому дожди вряд ли станут помехой пляжным планам.

Влажность: умеренные 67% позволят легко переносить дневное тепло.

Таким образом, если ты мечтаешь о самом теплом море и комфортном климате, Одесса в конце лета 2026 года станет вашим фаворитом.

Ранее мы рассказывали, какие пляжи открыты в Одессе 2026 — читай в материале, на каких локациях можно искупаться.

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