Какие пляжи открыты в Одессе в 2026 году: где разрешено купаться

Одесса всегда ассоциируется с морем и отдыхом. Каждый год здесь бывают тысячи людей, которые мечтают позагорать на пляже, искупаться и просто сменить обстановку.

Поэтому многих интересует, какие пляжи в Одессе в 2026 году открыты и где можно безопасно отдохнуть у моря.

Какие пляжи открыты в Одессе в 2026 году

В Одессе продолжают открывать пляжи для летнего отдыха.

На данный момент официальные разрешения получили уже 27 пляжных зон, которые прошли проверки и признаны безопасными.

В список разрешённых локаций недавно добавили семь участков на Ланжероне в районе Двух шаров, а также пляж возле заведения Веранда.

Новые разрешения получили и пляжи UnderAir и Либерти в районе Дельфин.

В Аркадии открылся пляжный комплекс Кокос, а также начали работать коммунальный пляж возле 14-й станции Большого Фонтана и пляж рядом с рестораном Юг.

Кроме новых локаций, в Одессе уже открыты популярные пляжи и комплексы, в частности Калетон и инклюзивный пляж Безмеж на Дельфине, Ла Камбала на Малом Фонтане, несколько пляжей в Аркадии.

А также зоны отдыха на 10–16-й станциях Большого Фонтана, среди которых Чайка, Куба, Пляж-15, Золотой берег, Карма и Варадеро.

В Одесской городской военной администрации подчёркивают, что обследования побережья продолжаются, поэтому перечень официально открытых пляжей может ещё увеличиться в ближайшее время.

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