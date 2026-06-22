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Какие пляжи открыты в Одессе в 2026 году: где разрешено купаться

Ольга Петухова, редактор сайта 22 июня 2026, 14:00 2 мин.
какие пляжи открыты в одессе
Фото Pexels

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