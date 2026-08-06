Виноградарь в Киеве: как район с виноградниками стал современным “городом солнца”

Виноградарь — один из самых интересных, уникальных и в то же время уютных жилых массивов Киева, расположенный в Подольском районе.

Его история, планировка и атмосфера кардинально отличаются от большинства других спальных районов столицы. Читай о прошлом этой местности и о том, чем можно заинтересоваться на Виноградаре — в материале.

Где находится Виноградарь в Киеве

Виноградарь расположен на северо-западе Киева, в Подольском районе. С запада он граничит с Пущей-Водицей, с востока — с Приоркой, а рядом расположены Ветряные Горы и Сырец.

Хотя жилая застройка здесь довольно плотная, дома соседствуют с большим количеством зеленых зон, поэтому Виноградарь считается одним из самых комфортных для жизни.

Также здесь продолжается строительство метро, хотя процесс существенно затянулся. Ожидается, что новые станции введут в эксплуатацию до 2027 года.

Виноградарь: история района

Название Виноградарь появилось не случайно. В начале XX века здесь росли большие виноградники, которые заложил персидский садовник Исаак Бекас. В 1907 году он арендовал 18 гектаров земли на Ветряных Горах и выращивал виноград, который давал хорошие урожаи.

В советское время здесь создали виноградарские колхозы «Ветряные Горы» и «Виноградарь», однако в 1957 году плантации начали исчезать. А уже в 1970-х годах на месте бывших виноградников построили современный жилой массив.

Виноградарь: что интересного скрывает район

Мало кто знает, что современный жилой массив строили не по типовым советским схемам. Архитектор Эдуард Бильский задумал Виноградарь как Город Солнца — квартал, где дома расположены так, чтобы в квартиры попадало как можно больше естественного света, а между ними оставалось много зеленых зон.

Для фасадов домов использовали яркую мозаику, плитку и оригинальные балконы. Дома группировались в закрытые детские и пешеходные зоны, полностью отделенные от автомобильного движения.

Сердцем района стал легендарный кинотеатр Краков, площадь перед которым была местом встреч горожан.

Экология Виноградаря

Главная гордость жителей Виноградаря — его экология. Массив с трех сторон окружен сосновыми и смешанными лесами Пуща-Водицкого лесопарка, а рядом расположены живописные озера — Синее и Голубое.

Синее озеро имеет ледниковое происхождение и известно своей голубой глиной. Даже в душные летние дни на Виноградаре легко дышится и не так жарко, потому что воздух здесь считается одним из самых чистых в столице.

Источник фото: Kyivtime.

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