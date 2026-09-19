Чтобы не бродить по лесным тропам: где растут белые грибы и как их искать

Многие любят собирать грибы: это не только медитативные прогулки в тишине леса, но и приятный бонус в конце — собранные грибы, из которых можно приготовить любимые блюда. Но для новичков в деле сбора грибов поначалу может оказаться сложным занятием искать и находить их в лесу. Рассказываем тебе дальше, где растут белые грибы, чтобы ты точно вышел (-ла) из леса не с пустыми руками.
Где растут белые грибы
Белые грибы, или как их еще называют боровики — всегда самая привлекательная “мишень” для грибников. Они считаются едва ли не лучшим выигрышем.
Сезон их сбора начинается в июне и заканчивается в октябре. Собранный урожай можно сушить, солить, мариновать или готовить свежими.
Но главным остается вопрос: где растут белые грибы? В основном их средой являются лиственные и хвойные леса.
Искать боровики нужно под дубом, буком, грабом, березой, орешником, а также сосной и елью.
Белые грибы лучше растут на влажной почве, поэтому искать их стоит у рек, ручьев и на влажных частях лесов. Однако обрати внимание, что белые грибы не растут в очень темных местах — это должен быть хорошо освещенный солнечными лучами участок.
Часто боровики прячутся под мохом и опавшей листвой.
Грибные места возле Львова
- Дубина;
- Сходница;
- Славское;
- Лихобора;
Грибные места в Карпатах
- Кривопольский перевал;
- Царевка;
- Орив;
- Орявчик;
- Тухля;
- Гребенное;
- Долина Дуконя у Шибеного;
- Микулинцы;
- Ильковцы;
- Счастливое;
- Крытое.
Грибные места Киевской области
Обычно грибники отправлялись в лесы Киевской области вблизи Дымера, Сухолучья, Вышгорода, Броваров, Бородянки, Макарова.
Однако после оккупации и освобождения области от россиян, ходить в эти леса очень опасно из-за вероятности подрыва на взрывоопасных предметах. Так что в Киевской области собирать грибы сейчас не время.
Грибные места Волыни
- Полапы;
- Розничные;
- Буцинская горка.
Грибные места в Винницком районе
- Медведка;
- Немировая.
Раньше мы рассказывали тебе, как приготовить только что собранные белые грибы: ищи несколько идей и рецептов в материале.
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