Перец в томате на зиму: простой рецепт ароматной заготовки

Перец в томате на зиму — ароматная домашняя заготовка, которая хорошо смакует и как самостоятельная закуска, и как дополнение к мясу, картофелю или каше. Кусочки сладкого перца тушатся в насыщенном томатном соусе, благодаря чему получаются мягкими, но не разваренными.

Если ищешь рецепт перца в томате на зиму, обрати внимание на этот вариант. Для него не нужны сложные ингредиенты, а большинство продуктов наверняка найдется на кухне.

Перец в томате на зиму — рецепт

Для заготовки лучше брать спелый мясистый болгарский перец. Он хорошо держит форму во время приготовления и остается приятным на вкус после консервации.

Ингредиенты на размер 3 л банки

Для рецепта лучше всего взять мясистый болгарский перец, чтобы он хорошо держал форму после термической обработки. Для томатной основы подойдут спелые помидоры или качественный томатный сок.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

болгарский перец — 2 кг в очищенном виде;

томатный сок — 1 л;

сахар — 100 г;

соль — 1,5 ст. л.;

растительное рафинированное масло — 100 мл;

уксус 9% — 50 мл;

чеснок — 4–5 зубчиков;

черный перец горошком — 4–5 шт.;

душистый перец — 4–5 шт.

Ингредиенты для маринада

Основой заливки будет томатный сок. Вылей его в кастрюлю, добавь соль, сахар, растительное масло, черный и душистый перец. По желанию положите измельченный чеснок.

Если хочется приготовить перец в томате на зиму без масла, этот ингредиент можно не добавлять. Заготовка все равно будет иметь насыщенный томатный вкус.

После того как все продукты подготовлены, можно переходить непосредственно к приготовлению. Сначала нужно подготовить перец и томатную основу, а затем поэтапно соединить их и разложить готовую заготовку в банки.

Чтобы перец в томате на зиму сохранил форму, не стоит передерживать его на огне. Готовь овощи на умеренном огне и следи, чтобы кусочки не стали слишком мягкими.

Приготовление и процесс консервирования пошагово

Перец хорошо промой, удали плодоножки и семена. Нарежь овощи крупными полосками — каждый плод можно разделить на 4–6 частей. Подготовь томатную основу. Перелей сок в большую кастрюлю, добавь сахар, соль, масло и специи. Поставь на плиту и доведи до кипения. Когда томатная смесь закипит, опусти в нее подготовленный перец. Дождись повторного закипания, после чего уменьши огонь. Вари овощи примерно 15–20 минут. Время зависит от толщины стенок перца. Кусочки должны стать мягче, но не потерять форму. Примерно за 2–3 минуты до окончания приготовления влей уксус и осторожно перемешай. Горячий болгарский перец в томате на зиму разложи в предварительно стерилизованные банки. Залей их томатной смесью до самого верха. Накрой банки стерильными крышками и закатай. Переверни их вверх дном, накрой одеялом или полотенцем и оставь до полного остывания.

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Как хранить перец в томате и что стоит учитывать

Готовые банки после остывания перенесите в прохладное темное место. Подойдет кладовая, подвал или другое помещение без доступа прямых солнечных лучей.

Для сладкого перца в томате на зиму лучше использовать мясистые плоды без повреждений. Именно такие овощи после термической обработки остаются наиболее аппетитными.

Если хочешь сделать перец в помидоре на зиму без стерилизации, не стоит путать это с отказом от стерилизации банок и крышек: тару все равно нужно тщательно подготовить. В приведенном рецепте сами наполненные банки дополнительно не стерилизуются.

Томатную основу также можно приготовить самостоятельно из свежих помидоров. Для получения примерно 1 л сока понадобится ориентировочно 1,2–1,3 кг спелых томатов. Их можно измельчить блендером или пропустить через мясорубку.

Для красивой подачи попробуй взять перец разных цветов. Красные, желтые и зеленые кусочки в одной банке выглядят ярко, а после открытия такая заготовка сразу привлекает внимание.

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