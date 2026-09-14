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Перець у томаті на зиму: простий рецепт ароматної заготовки

Юлія Хоменко, редакторка сайту 14 Вересня 2026, 21:00 4 хв.
Перець у томаті: рецепт на зиму для соковитої домашньої заготовки
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