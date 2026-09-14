Перець у томаті на зиму: простий рецепт ароматної заготовки

Перець у томаті на зиму — ароматна домашня заготівля, яка добре смакує і як самостійна закуска, і як доповнення до м’яса, картоплі чи каші. Шматочки солодкого перцю тушкуються у насиченому томатному соусі, завдяки чому виходять м’якими, але не розвареними.

Якщо шукаєш рецепт перцю у томаті на зиму, зверни увагу на цей варіант. Для нього не потрібні складні інгредієнти, а більшість продуктів напевно знайдеться на кухні.

Перець у томаті на зиму — рецепт

Для заготівлі краще брати стиглий м’ясистий болгарський перець. Він добре тримає форму під час приготування і залишається приємним на смак після консервації.

Інгредієнти на розмір 3 л банки

Для рецепта найкраще взяти м’ясистий болгарський перець, щоб він добре тримав форму після термічної обробки. Для томатної основи підійдуть стиглі помідори або якісний томатний сік.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

болгарський перець — 2 кг в очищеному вигляді;

томатний сік — 1 л;

цукор — 100 г;

сіль — 1,5 ст. л.;

рослинна рафінована олія — 100 мл;

оцет 9% — 50 мл;

часник — 4–5 зубчиків;

чорний перець горошком — 4–5 шт.;

духмяний перець — 4–5 шт.

Інгредієнти для маринаду

Основою заливки буде томатний сік. Вилий його в каструлю, додай сіль, цукор, рослинну олію, чорний і духмяний перець. За бажанням поклади подрібнений часник.

Якщо хочеться приготувати перець у томаті на зиму без олії, цей інгредієнт можна не додавати. Заготівля все одно матиме насичений томатний смак.

Після того як усі продукти підготовлені, можна переходити безпосередньо до приготування. Спочатку потрібно підготувати перець і томатну основу, а потім поетапно з’єднати їх та розкласти готову заготівлю в банки.

Щоб перець у томаті на зиму зберіг форму, не варто перетримувати його на вогні. Готуй овочі на помірному вогні та стеж, щоб шматочки не стали надто м’якими.

Приготування та процес консервування покроково

Перець добре промий, видали плодоніжки та насіння. Наріж овочі великими смужками — кожен плід можна розділити на 4–6 частин. Підготуй томатну основу. Перелий сік у велику каструлю, додай цукор, сіль, олію та спеції. Постав на плиту й доведи до кипіння. Коли томатна суміш закипить, занур в неї підготовлений перець. Дочекайся повторного закипання, після чого зменш вогонь. Вари овочі приблизно 15–20 хвилин. Час залежить від товщини стінок перцю. Шматочки повинні стати м’якшими, але не втратити форму. Приблизно за 2–3 хвилини до завершення приготування влий оцет і обережно перемішай. Гарячий болгарський перець у томаті на зиму розклади у попередньо стерилізовані банки. Залий їх томатною сумішшю до самого верху. Накрий банки стерильними кришками та закатай. Переверни їх догори дном, накрий ковдрою або рушником і залиш до повного охолодження.

Як зберігати перець у томаті та що варто врахувати

Готові банки після охолодження перенеси у прохолодне темне місце. Підійде комора, підвал або інше приміщення без доступу прямих сонячних променів.

Для солодкого перцю у томаті на зиму краще використовувати м’ясисті плоди без пошкоджень. Саме такі овочі після термічної обробки залишаються найбільш апетитними.

Якщо хочеш зробити перець у помідорі на зиму без стерилізації, не варто плутати це з відмовою від стерилізації банок і кришок: тару все одно потрібно ретельно підготувати. У наведеному рецепті самі наповнені банки додатково не стерилізуються.

Томатну основу також можна приготувати самостійно зі свіжих помідорів. Для отримання приблизно 1 л соку знадобиться орієнтовно 1,2–1,3 кг стиглих томатів. Їх можна подрібнити блендером або пропустити через м’ясорубку.

Для красивої подачі спробуй взяти перець різних кольорів. Червоні, жовті та зелені шматочки в одній банці виглядають яскраво, а після відкривання така заготівля одразу привертає увагу.

Ще однією популярною консервацією лишаються кабачки. Читай рецепт геніально простої заготовки на зиму.

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