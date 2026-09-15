Як закрити білі гриби на зиму: традиційний рецепт із Карпат

Восени, коли в лісі з’являються боровики, карпатські ринки спокушають туристів апетитними баночками з консервованими білими грибами. І так хочеться привезти з поїздки в Карпати цієї смакоти!

Але якщо ти прихильник(-ця) тихої охоти, чому б не приготувати їх власноруч? Ми відшукали чудовий карпатський рецепт! Спробуй закрити — грибочки будуть як ті, що купував(-ла) на ринку в Яремче.

Як закрити білі гриби на зиму: карпатський рецепт

Класичний карпатський спосіб маринування білих грибів цікавий тим, що їх відварюють в маринаді — завдяки цьому грибочки виходять пружними, пікантними на смак і неймовірно ароматними.

Інгредієнти

Білі гриби — 1 кг

— Вода — 1 л

— Сіль — 2 ст. л. (без гірки)

— (без гірки) Цукор — 1 ст. л.

— Оцет (9%) — 60 мл або 6 ст. л. 6%-го

— або 6%-го Лимонна кислота — 1/2 ч. л. (для збереження світлого кольору)

— (для збереження світлого кольору) Лавровий лист — 2 шт.

— Запашний перець — 5-6 горошин}

— Гвоздика — 2 бутони

Як закрити білі гриби: приготування покроково

Ретельно очисть грибочки від лісового сміття. Маленькі боровики залишай цілими, а великі наріж великими шматочками. Поклади їх в каструлю, залий водою, додай лимонну кислоту. Доведи до кипіння та провари 5 хвилин. Злий воду й промий гриби під холодною водою — це прибере залишки піску та збереже гарний білий колір. Приготуй маринад: у каструлю налий 1 літр чистої води, додай сіль, цукор, лавровий лист, перець та гвоздику. Закип’яти, переклади туди грибочки й вари на помірному вогні 20 хвилин. За 1-2 хвилини до кінця варіння влий оцет. Гарячі гриби разом із маринадом розклади у стерилізовані банки. Закрути стерильними кришками, переверни догори дном, укутай ковдрою та залиш до повного охолодження. Зберігай у прохолодному місці.

Корисні секрети та поради для заготівлі білих грибів на зиму

Не замочуй у воді: білі гриби діють як губка й миттєво вбирають вологу. Це робить їх водянистими. Щоб очистити їх краще взяти вологу ганчірку чи пройтися м’якою щіточкою, або злегка підрізати ножем забруднені місця.

Грибний порошок зі шматочків та ніжок: дрібні обрізки або дуже великі капелюшки можна повністю висушити й розмолити в кавомолці до стану борошна. Така спеція додає розкішного грибного аромату будь-яким соусам, супам чи підливам.

Читай також як сушити білі гриби у духовці: прості способи з конвекцією, без і в сушарці.

Джерело фото: Рinterest.

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