Як закрити білі гриби на зиму: традиційний рецепт із Карпат

Восени, коли в лісі з’являються боровики, карпатські ринки спокушають туристів апетитними баночками з консервованими білими грибами. І так хочеться привезти з поїздки в Карпати цієї смакоти!
Але якщо ти прихильник(-ця) тихої охоти, чому б не приготувати їх власноруч? Ми відшукали чудовий карпатський рецепт! Спробуй закрити — грибочки будуть як ті, що купував(-ла) на ринку в Яремче.
Як закрити білі гриби на зиму: карпатський рецепт
Класичний карпатський спосіб маринування білих грибів цікавий тим, що їх відварюють в маринаді — завдяки цьому грибочки виходять пружними, пікантними на смак і неймовірно ароматними.
Інгредієнти
- Білі гриби — 1 кг
- Вода — 1 л
- Сіль — 2 ст. л. (без гірки)
- Цукор — 1 ст. л.
- Оцет (9%) — 60 мл або 6 ст. л. 6%-го
- Лимонна кислота — 1/2 ч. л. (для збереження світлого кольору)
- Лавровий лист — 2 шт.
- Запашний перець — 5-6 горошин}
- Гвоздика — 2 бутони
Як закрити білі гриби: приготування покроково
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Ретельно очисть грибочки від лісового сміття. Маленькі боровики залишай цілими, а великі наріж великими шматочками.
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Поклади їх в каструлю, залий водою, додай лимонну кислоту. Доведи до кипіння та провари 5 хвилин.
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Злий воду й промий гриби під холодною водою — це прибере залишки піску та збереже гарний білий колір.
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Приготуй маринад: у каструлю налий 1 літр чистої води, додай сіль, цукор, лавровий лист, перець та гвоздику. Закип’яти, переклади туди грибочки й вари на помірному вогні 20 хвилин.
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За 1-2 хвилини до кінця варіння влий оцет.
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Гарячі гриби разом із маринадом розклади у стерилізовані банки. Закрути стерильними кришками, переверни догори дном, укутай ковдрою та залиш до повного охолодження. Зберігай у прохолодному місці.
Корисні секрети та поради для заготівлі білих грибів на зиму
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Не замочуй у воді: білі гриби діють як губка й миттєво вбирають вологу. Це робить їх водянистими. Щоб очистити їх краще взяти вологу ганчірку чи пройтися м’якою щіточкою, або злегка підрізати ножем забруднені місця.
- Грибний порошок зі шматочків та ніжок: дрібні обрізки або дуже великі капелюшки можна повністю висушити й розмолити в кавомолці до стану борошна. Така спеція додає розкішного грибного аромату будь-яким соусам, супам чи підливам.
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Джерело фото: Рinterest.
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