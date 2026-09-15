Для тебе Війна в Україні

Операція Вівальді: Білецький розповів подробиці наступу на Донеччині

Марина Слизовська, редакторка сайту 15 Вересня 2026, 13:30 2 хв.
Білецький Вівальді операція

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