Операція Вівальді: Білецький розповів подробиці наступу на Донеччині

Третій армійський корпус зачистив від російської інфільтрації низку населених пунктів Донецької області. Командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький підтвердив інформацію про український наступ на півночі Донеччини.

Білецький поінформував про деталі операції Вівальді сьогодні, 15 вересня, у спеціальному відеозверненні.

Операція Вівальді: які території зачистили ЗСУ

Під час операції Вівальді Третій корпус зачистив від російської інфільтрації н. п. Новоселівка, Олександрівка, Ярова, околиці села Коровій Яр, а також звільнив Середнє, розповів Білецький.

Російська інфільтрація — це приховане просування малих штурмових груп росіян у тил передових підрозділів ЗСУ та закріплення на території місцевої забудови.

Білецький повідомив про те, що у режимі інформаційної тиші українські підрозділи ліквідували осередки інфільтрації росіян та зачистили 75 км², крім того, було деокуповано ще 10 км².

— Нищівний удар завдано по боєздатності 20 та 25 армій РФ. Втрати противника на цьому етапі: близько 1 500 солдатів, понад 12 тис. безпілотників та сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем, автомобільної техніки, — поінформував генерал.

За словами Білецького, підрозділи безпілотних систем також перерізали логістичні маршрути росіян. Через удари російські війська перенесли постачання паливно-мастильних матеріалів із України до Воронезької області — згорнули трубопровід та перенесли склади.

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Командир Третього корпусу розповів, що були задіяні 60 ОМБр, 125 ОВМБр, батальйонно-тактична група 3 ОШБр, 21 ОПБпС KRAKEN, 3 ОРБ та 25 ОТБ Третього корпусу, 66 ОМБр, 85 танкова група 8 полку ССО, спецпідрозділ ГУР МО Артан та 10 мобільний прикордонний загін Дозор.

— У відкритих джерелах зараз багато інформації про те, що остаточна мета наших наступальних дій — вийти до берегів річки Чорний Жеребець. Але наша операція називається Вівальді. А у Вівальді, як відомо, чотири сезони. І це — лише перший із них. Тому стежте за нашими офіційними повідомленнями і не поспішайте зі спойлерами. Добрі новини будуть, — додав Білецький.

Раніше українські військові звільнили 26 населених пунктів у трьох областях під час наступальної операції на Олександрівському напрямку.

Фото: Третій армійський корпус

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