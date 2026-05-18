Степногірськ під контролем ЗСУ: у ГУР показали кадри зачищення міста

Воїни спецпідрозділу ГУР МО України Артан провели успішну операцію на Запорізькому напрямку. У результаті інтенсивних вуличних боїв ключові локації населеного пункту Степногірськ перейшли під повний контроль українських захисників.

Головне управління розвідки оприлюднило ексклюзивні кадри бойової роботи своїх штурмових груп. Операція проводилася у щільній координації з іншими підрозділами Сил безпеки та оборони. Основною метою було витіснення окупаційних військ із укріплених позицій та стабілізація ситуації в місті, яке тривалий час перебувало під постійними обстрілами.

Степногірськ під контролем ЗСУ: деталі операції спецпризначенців

Бої в умовах щільної міської забудови вимагали від розвідників максимальної концентрації та професіоналізму. Під час штурму одну з груп спецпризначенців намагався атакувати ворожий FPV-дрон, який оператори ГУР влучно назвали ждуном. Проте ворожий безпілотник був холоднокровно знищений ще на підльоті, не завдавши шкоди техніці та особовому складу.

Завдяки серії активних наступальних дій, ворога вдалося вибити з підготовлених вогневих точок.

Наразі бійці Артану продовжують зачистку міста, перевіряючи кожен підвал та будівлю, щоб унеможливити присутність залишків окупаційних груп.

Стратегічне значення та Степногірськ на карті бойових дій

Для багатьох військових аналітиків та волонтерів Степногірськ карта бойових дій була червоною зоною через близькість до лінії фронту. Повернення стабільного контролю над містом дозволяє ЗСУ суттєво покращити тактичне положення на цій ділянці фронту.

Якщо поглянути на те, як виглядає Степногірськ на карті Запорізької області, стає зрозуміло, що цей населений пункт є важливим вузлом для забезпечення оборони та подальшого просування на південному напрямку. Успіх спецпризначенців Артану став черговим підтвердженням того, що українська розвідка здатна виконувати найскладніші завдання безпосередньо на нулі.

Наразі ситуація у місті залишається напруженою через можливі артилерійські обстріли з боку РФ, проте основні сили загарбників відкинуті. Українські воїни закликають довіряти лише перевіреній інформації та підтримувати Сили оборони.

