НАБУ та САП спростували фейки про розслідування щодо Олени Зеленської

В українському інформаційному просторі зафіксовано нову хвилю дезінформації, яку роздмухують проросійські ресурси. Цього разу мішенню ворожої пропаганди стала дружина Президента України.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура виступили зі спільною заявою, у якій назвали повідомлення про нібито розслідування стосовно Олени Зеленської відвертим вимислом. За даними відомств, ці новини є частиною спланованої кампанії Кремля, мета якої — розхитати внутрішню ситуацію в Україні.

Спростування від першої особи

Антикорупціонери наголошують, що вкиди, які поширюються у російських та проросійських медіа, не мають під собою жодного юридичного підґрунтя. У відомствах офіційно підтвердили, що жодних проваджень чи перевірок щодо дружини глави держави не ведеться.

Ця інформація не відповідає дійсності. НАБУ та САП не здійснюють жодних процесуальних дій, про які йдеться у зазначених вкидах, — підкреслили у відомстві.

Аналітики антикорупційних органів зазначають, що подібні атаки є частиною системної стратегії РФ. Держава-агресор намагається не лише дискредитувати українські інституції в очах світової спільноти, а й підірвати довіру українців до власної антикорупційної системи.

У спільній заяві відомств йдеться про те, що такі маніпуляції спрямовані на:

дестабілізацію суспільно-політичної ситуації;

підрив авторитету антикорупційних органів;

ослаблення внутрішньої єдності українського суспільства в умовах війни.

Інформаційна гігієна понад усе

Представники НАБУ та САП закликали громадян та журналістів не ставати інструментами у руках російських пропагандистів. Вони нагадують, що ворог використовує будь-яку нагоду, щоб створити штучний конфлікт всередині країни.

— Закликаємо громадян та представників медіа перевіряти інформацію, користуватися офіційними джерелами та не сприяти поширенню маніпуляцій і фейків, які використовуються РФ як елемент інформаційної війни проти України, — підсумували в антикорупційних органах.

Раніше ми детально розбирали іншу актуальну проблему — витік даних у Booking: як працює нова схема шахрайства з викрадення бронювання.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!