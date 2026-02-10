Для тебе Війна в Україні

Контрнаступ ЗСУ 2026: навіщо Росія поширює такі заяви

Ольга Петухова, редакторка сайту 10 Лютого 2026, 12:30 2 хв.
контрнаступ зсу 2026
Фото Генеральний штаб ЗСУ

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь