Контрнаступ ЗСУ 2026: навіщо Росія поширює такі заяви

Російські воєнкори поширили інформацію про нібито контрнаступ ЗСУ поблизу адміністративної межі Дніпропетровської та Запорізької областей — зокрема в районах Соснівки, Новоолександрівки, Нечаївки та поблизу Тернуватого, на північний захід від Гуляйполя.

Також вони заявляли, що українські сили скористалися туманом і нібито блокуванням доступу РФ до терміналів Starlink, щоб просунутися вперед. Деякі з них стверджували, що це перший за тривалий час локальний контрнаступ ЗСУ на сході Запорізької області.

Якою насправді є ситуація на цьому відтинку фронту і чому росіянам потрібні фейки про контрнаступ ЗСУ 2026 у Запорізькій та Дніпропетровській областях — у матеріалі.

Контрнаступ ЗСУ 2026 у Запорізькій та Дніпропетровській областях є російським фейком — інститут вивчення війни

Інститут вивчення війни ISW вважає ці заяви в російських ЗМІ неправдивими.

За оцінкою аналітиків, росіяни раніше могли перебільшити власні успіхи в напрямках Олександрівки та Гуляйполя, а тепер намагаються пояснити відсутність просування або відкат позицій вигадками про український контрнаступ.

ISW також акцентує увагу, що російські воєнкори раніше скаржилися на систематичні неправдиві звіти російського командування про нібито наступальні дії.

Контрнаступ ЗСУ 2026 — офіційні дані Генштабу

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в інтерв’ю порталу РБК-Україна спростував інформацію про контрнаступ ЗСУ.

За його словами, якщо порівняти карти, які поширюють російські пропагандисти, з офіційними даними Генштабу ЗСУ, видно суттєві розбіжності.

Зокрема, твердження Росії про наближення до Покровського в Дніпропетровській області не відповідають дійсності.

Щодо Тернуватого, Волошин заявив, що українські сили зберігають над ним контроль, а лінія бойового зіткнення проходить за 10-15 кілометрів від населеного пункту.

За його словами, російські військові могли на короткий час проникати в окремі райони, однак їх знищували. А в Росії подібні епізоди подають як захоплення населених пунктів.

Українські сили, зі свого боку, проводять у цьому районі розвідувально-пошукові та зачисткові дії для виявлення і нейтралізації російських диверсійних груп — до двох десятків таких операцій щодня.

За словами Волошина, з військової точки зору ці дії не є контрнаступом.

